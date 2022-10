Quer viajar? Veja a lista de feriados de 2023 mês a mês

No total, existem nove feriados nacionais no Brasil. - Foto: Freepik/Reprodução

No próximo ano, os brasileiros terão cinco feriados nacionais prolongados.

Quem não gosta de curtir uma folga do trabalho durante o ano? Para isso, é importante se programar e conferir quando serão os feriados nacionais para conseguir curtir um dia de descanso ou fazer uma viagem. O governo federal não soltou uma portaria com o calendário de feriados de 2023, mas é possível fazer uma lista com base nas datas comemorativas que constam na Constituição.

Veja todos o calendário de feriados de 2023

Em 2023, o Brasil terá 9 feriados nacionais, deles cinco cairão em uma segunda ou sexta-feira, ou seja, podem ser prolongados. Veja as datas dos feriados no Brasil, mês a mês

Feriados de 2023 em Janeiro

O primeiro feriado nacional de 2023 já começa no dia 1° de janeiro, com a comemoração do Ano Novo.

01/01 (domingo): Ano Novo – Feriado Nacional

Fevereiro

Fevereiro guarda uma das festas mais esperados pelos brasileiros: o carnaval. Contudo, essa data é um ponto facultativo, então, pode haver a dispensa ou não do trabalho.

21/02 (terça-feira): Carnaval – Ponto facultativo

22/02 (quarta-feira): Quarta-Feira de Cinzas

Março

Não há feriados no mês de março em 2023, mas no dia 8 celebra-se o dia internacional da mulher. A data, no entanto, é apenas comemorativa.

08/03 (quarta-feira): Dia Internacional da Mulher – Data comemorativa

Feriados de 2023 em Abril

O mês de abril chega em 2023 com dois feriados prolongados, na Sexta-Feira Santa e no Dia de Tirantes, ambos serão comemorados na sexta-feira. Além disso, no dia 09/04, celebra-se o Domingo de Páscoa, data importante para os cristãos.

07/04 (sexta-feira): Paixão de Cristo – Feriado Nacional

09/04 (domingo): Páscoa – Data comemorativa

21/04 (sexta-feira): Dia de Tiradentes – Feriado Nacional

Maio

Maio vai começar com um feriado prolongado na segunda-feira em comemoração ao Dia Internacional do Trabalho. No segundo domingo do mês, também celebra-se o Dia das Mães, mas a data é apenas comemorativa.

01/05 (segunda-feira): Dia do Trabalho – Feriado Nacional

14/05 (domingo): Dia das Mães – Data comemorativa

Feriados Junho 2022

Nesse mês não há feriados nacionais. Em junho, comemora-se o Dia de Corpus Christi, sempre na quinta-feira, mas esse é um ponto facultativo. O Dia dos Namorados também é comemorado no mês.

08/06 (quinta-feira): Corpus Christi – Ponto Facultativo

12/06 (segunda-feira): Dia dos Namorados – Data comemorativa

Julho

09/07 – domingo

Feriado Estadual da Revolução constitucionalista em São Paulo

Agosto: 2º semestre de 2022 começa sem feriados

Não há feriados nacionais em agosto, contudo, no segundo domingo do mês, comemora-se o Dia dos Pais.

13/08 (domingo): Dia dos Pais – Data comemorativa

Setembro

O único feriado do mês de setembro é o Dia da Independência do Brasil.

07/09 (quinta-feira) – Feriado Nacional

Feriados de 2023 em Outubro

Em outubro, o único feriado nacional é o Dia de Nossa Senhora Aparecida. No mesmo dia da padroeira do Brasil, celebra-se o Dia das Crianças, mas a data é comemorativa apenas. Além disso, 28 de outubro é Dia do Servidor Público, contudo esse é um ponto facultativo.

12/10 (quinta-feira): Dia de Nossa Senhora Aparecida – Feriado Nacional

28/10 (sábado): Dia do Servidor Público – Ponto Facultativo

Novembro

Em novembro, os brasileiros têm dois feriados nacionais, o Dia de Finados e o Dia da Proclamação da República. Ainda no dia 20/11, é comemorado o Dia da Consciência Negra, mas essa data só é considerada feriado em alguns locais do Brasil, fica a critério de cada município.

02/11 (quinta-feira): Dia de Finados – Feriado Nacional

15/11 (quarta-feira): Dia da Proclamação da República – Feriado Nacional

20/11 (segunda-feira): Dia da Consciência Negra

Dezembro

Em dezembro, o único feriado nacional é o Natal.

25/12 (segunda-feira): Natal – Feriado Nacional