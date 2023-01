5 passos para ver o resultado da perícia do INSS online em 2023

Trabalhadores, da ativa ou aposentados, podem conferir o resultado da perícia do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) de maneira online, sem precisar se deslocar até uma agência do instituto. Acessando o site ou o aplicativo para celular do INSS, o beneficiário pode conhecer o resultado da avaliação médica.

Pessoas que recebem auxílio-doença ou entrarem com pedido de aposentadoria por invalidez em 2023 precisam passar por perícia do INSS para comprovar por meio de atendimento médico a existência de alguma condição que as incapacite de exercer, de maneira total ou parcial, sua função no trabalho.

É o resultado da perícia que decide se o pagamento de auxílios será feito, será prorrogado ou interrompido Isso vale para aposentadorias ou benefícios assistenciais, como por exemplo, auxílio doença, auxílio acidente, aposentadoria por invalidez, entre outros.

Como ver o resultado da perícia do INSS?

É possível acompanhar o resultado da perícia pelo portal “Meu INSS”, por meio do site ou aplicativo. Basta fazer o login e em qualquer uma das plataformas buscar pela opção “Resultado do Benefício por Incapacidade”.

Esse e outros serviços disponibilizados pelo INSS podem ser acessados com o login único do Gov.br. O beneficiário consegue fazer a solicitação sem criar esse cadastro para login, mas vale a pena criar uma conta no Gov.br porque esse cadastro também funciona para outros serviços do INSS e do Governo Federal.

Veja o passo a passo de como conferir o resultado da perícia do INSS:

Acessar o aplicativo ou site do “Meu INSS”; Informar o CPF e seguir as orientações. Caso você não possua o cadastro, será preciso fazer um; Buscar pela opção “Resultado do Benefício por Incapacidade”; Confirmar o número do requerimento, o tipo e benefício solicitado e a situação do mesmo; Por fim, baixar o arquivo em PDF que informa o resultado da perícia e, consequentemente, se o benefício foi concedido.

Em quanto tempo sai o resultado da perícia do INSS?

O resultado da perícia não sai na hora, logo após a consulta médica, mas geralmente é liberada no mesmo dia em que o trabalhador passou pela avaliação. O INSS disponibiliza o resultado para consulta à noite, a partir das 21h do dia em que a perícia foi feita. A consulta pode ser feita através do site ou pelo aplicativo “Meu INSS”.

Existe também a opção de entrar em contato com o número 135, telefone para saber sobre a perícia do INSS. Caso o beneficiário não consiga visualizar o resultado da perícia no site ou no aplicativo, é preciso ligar para o telefone do INSS e escolher a opção “acerto pós-perícia”.

No telefone 135 você será ouvido por um atendente para quem você deverá explicar toda a situação. Esse atendente vai verificar as pendências que foram encontradas no seu cadastro e informar como você pode solucionar essas questões.

Para acompanhar o andamento da situação o beneficiário precisa ficar atento ao aplicativo do INSS ou ao site “Meu INSS”, na aba “agendamentos/solicitações”. Se for necessário abrir uma exigência para comprovação de documentos, esse passo poderá ser feito nessa área do site ou do aplicativo.

Quais pendências podem atrapalhar o resultado?

Para que o INSS reconheça seu direito de receber o benefício, são necessárias várias etapas. Além de comprovar a incapacidade, existem outras pendências com as quais o trabalhador precisará lidar, como:

Dados cadastrais incorretos, como informações de endereço, RG, CPF ou carteira de trabalho;

Vínculos empregatícios e remunerações, quando empresas deixam de registrar corretamente os dados do trabalhador;

Falta de documentos. Entre os itens mais importantes estão o CAT e o DUT, que devem ser entregues no momento em que você for fazer a perícia. A solicitação de comprovante como MEI (microempreendedor individual), períodos com contribuições abaixo do mínimo, ausência de validação das contribuições como segurado facultativo baixa renda são exemplos de documentos pendentes que podem prejudicar seu processo.

O benefício é pago quantos dias depois da perícia?

O INSS tem 30 dias para analisar um pedido de recebimento de benefício, mas esse período pode ser renovado por mais 30 caso. No entanto, o benefício deve ser pago até 45 dias depois do resultado da perícia, mas esse prazo também pode ser estendido por mais 45 dias a pedido do INSS. Por isso, o trabalhador pode ter que esperar até 90 dias para receber o pagamento após a perícia do INSS.

