Valor do mínimo nacional é referência para pagamentos do INSS; entenda

Com salário-mínimo de R$ 1,3 mil, o que muda na aposentadoria do INSS em 2023?

O Congresso Nacional aprovou no fim de 2022 e o salário-mínimo vai passar de R$ 1.212 para R$ 1.320 a partir de janeiro de 2023. Mas o que isso muda para quem é aposentado ou pensionista do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)? Entenda qual é a importância da definição do mínimo para a aposentadoria do INSS.

Qual será o valor da a aposentadoria do INSS em 2023?

Com o novo valor do salário mínimo, nenhum aposentado ou pensionista do INSS poderá ganhar menos que R$ 1.320 em 2023.

O valor da aposentadoria do INSS pode variar de acordo com as contribuições que o trabalhador fez ao longo da vida profissional. No entanto, o salário-mínimo é a referência para que o instituto faça os repasses para os aposentados e pensionistas. Em outras palavras, a aposentadoria do INSS não pode ser menor do que o que for definido como mínimo nacional.

Atualmente, segundo informações da Previdência, são mais de 37 milhões de beneficiários no Brasil. Mas é importante ressaltar que o novo valor só é válido a partir de janeiro e, portanto, os pagamentos referentes a dezembro de 2022 seguem tendo como referência o salário-mínimo de R$ 1.212.

O mínimo nacional também é referência para o pagamento de uma série de outros benefícios previdenciários, como auxílio-doença e seguro-desemprego, por exemplo, além do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Calendário dos primeiros pagamentos do INSS em 2023

O INSS já divulgou as datas de pagamento de 2023 para os beneficiários do instituto. Isso significa que quem recebe aposentadoria do INSS ou algum outro benefício já pode saber quando vai começar a receber os novos valores.

O calendário do INSS segue uma ordem, que começa por quem tem o número do benefício terminado em 1. Para saber quando vai receber a aposentadoria do INSS, é preciso ver o último número do benefício que está impresso no cartão, sem considerar o número que vem depois do traço.

Além disso, o pagamento do INSS começa por quem ganha um salário-mínimo. Dessa forma, os pagamentos referentes ao mês de janeiro vão ser feitos nas seguintes datas, já com o valor de referência de R$ 1.320:

Quem ganha um salário-mínimo

Benefício final 1: 25 de janeiro de 2023;

Benefício final 2: 26 de janeiro de 2023;

Benefício final 3: 27 de janeiro de 2023;

Benefício final 4: 30 de janeiro de 2023;

Benefício final 5: 31 de janeiro de 2023;

Benefício final 6: 01 de fevereiro de 2023;

Benefício final 7: 02 de fevereiro de 2023;

Benefício final 8: 03 de fevereiro de 2023;

Benefício final 9: 06 de fevereiro de 2023;

Benefício final 0: 07 de fevereiro de 2023.

Benefício final 1 e 6: 01 de fevereiro de 2023;

Benefício final 2 e 7: 02 de fevereiro de 2023;

Benefício final 3 e 8: 03 de fevereiro de 2023;

Benefício final 4 e 9: 06 de fevereiro de 2023;

Benefício final 5 e 0: 07 de fevereiro de 2023.

Quem ganha mais de um salário

Benefícios final 1 e 6: 01 de fevereiro de 2023;

Benefícios final 2 e 7: 02 de fevereiro de 2023;

Benefícios final 3 e 8: 03 de fevereiro de 2023;

Benefícios final 4 e 9: 06 de fevereiro de 2023;

Benefícios final 5 e 0: 07 de fevereiro de 2023.

Saque da aposentadoria do INSS: veja como fazer

Quem recebe a aposentadoria do INSS tem direito de sacar o dinheiro presencialmente ou solicitar a transferência do valor para uma conta bancária que não seja da Caixa Econômica Federal e, assim, movimentar o valor como quiser.

Presencialmente, basta ir até uma lotérica, agência, terminal de autoatendimento da Caixa ou correspondente Caixa Aqui com o cartão da Previdência Social, além da senha de uso pessoal e um documento oficial com foto.

Já os aposentados e pensionistas que quiserem pedir a transferência para outro banco precisam primeiro fazer a solicitação junto à Caixa. Para isso, é preciso ir até uma agência com os mesmos documentos exigidos para saque e fazer uma solicitação.