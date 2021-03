Abono salarial é adiado para retorno do Benefício Emergencial

O Governo Federal anunciou na quarta-feira (24) que o abono salarial foi adiado para 2022. Com isso, os valores dos pagamentos do PIS/Pasep, referentes ao segundo semestre deste ano, serão utilizados para o pagamento do BEm (Benefício Emergencial).

A decisão de adiar o abono salarial foi tomada pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Condefat) em acordo com o Governo, empresas e trabalhadores. Com a mudança no calendário de pagamentos, cerca de R$ 7,6 bilhões deixam de ser pagos este ano.

Por conta da pandemia, em 2020, o governo federal criou o BEm, que é o benefício pago para complementar a renda de trabalhadores que tiveram a jornada e o salário reduzidos. O benefício, por sua vez, custou R$ 33,5 bilhões aos cofres públicos.

A nova rodada de pagamentos do BEm pode ser aprovada após a votação do Orçamento de 2021, que pode ser definido ainda nesta quinta-feira.

- PUBLICIDADE -

Abono salarial adiado não tem data definida para voltar

O abono salarial adiado ainda não tem um novo calendário de pagamentos para 2022. A Codefat prevê que os beneficiários possam receber os valores já no primeiro semestre do ano que vem.

O calendário regular de pagamentos do abono salarial é feito de acordo com o mês do nascimento do trabalhador da iniciativa privada. Para os funcionário públicos, é usado o número final da inscrição do Pasep.

Qual o valor pago?

O valor do abono salarial é de até um salário mínimo, atualmente em R$ 1.100, e varia conforme o tempo de trabalho do cidadão. Caso tenha cumprido todo o ano de trabalho, recebe o abono salarial no valor integral.

Por outro lado, caso o trabalhador tenha cumprido apenas um mês de serviço, o valor pago é proporcionalmente a 1/12 do salário mínimo.

De acordo com o Ministério da Economia, os valores são arredondados para cima. Nesse sentido, quem trabalhou por um mês, por exemplo, tem direito a R$ 91,67 de abono. Com o arredondamento, o trabalhador recebe R$ 92.

Leia também:

- PUBLICIDADE -

Auxílio emergencial de SP paga até R$ 200; veja como receber

Auxílio do Rio de Janeiro: saiba como receber de R$ 108 a R$ 500

Abono salarial PIS/Pasep: saiba o que é e como receber