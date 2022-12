Jogo do Brasil na sexta vai ser ponto facultativo? Veja regras para 9 de dezembro

No setor privado, a mudança de expediente pode ser negociada com os funcionários

Em partida válida pelas quartas de final da Copa do Mundo, a seleção brasileira enfrenta nesta sexta-feira (9 de dezembro) a Croácia. O jogo do Brasil será às 12h (horário de Brasília) e, por isso, há quem tenha dúvidas se sexta-feira vai ser ponto facultativo. Isso porque algumas empresas liberam os funcionários para acompanhar a partida, mas será que isso é uma regra?

Vai ter folga por causa do jogo do Brasil na Copa do Mundo?

A má notícia para os torcedores que trabalham durante o chamado horário comercial é que o jogo do Brasil sexta não vai ser ponto facultativo e nem feriado em boa parte das cidades. O que acontece é que, segundo a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), os empregadores não são obrigados a liberar os funcionários para acompanharem os jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo.

No entanto, há empresas que concedem folga ou pelo menos a liberação durante o jogo, que deve terminar por volta das 14 horas. Para isso, são feitos acordos com os funcionários, o que pode ser negociado com a utilização do banco de horas, por exemplo, ou compensação posterior. O acordo pode ser verbal para os casos em que a compensação ocorrer dentro do mesmo mês, segundo o artigo 59 da CLT.

Por outro lado, no entanto, segundo publicação da CNN, algumas capitais terão expediente reduzido ou ponto facultativo nos dias de jogo do Brasil na Copa, com exceção das repartições públicas que prestam serviços indispensáveis à população, como as de saúde e segurança. As capitais que aderiram à redução da jornada ou ao ponto facultativo são:

Aracaju (SE)

Belo Horizonte (MG)

Brasília (DF)

Boa Vista (RR)

Campo Grande (MS)

Cuiabá (MT)

Curitiba (PR)

Goiânia (GO)

Macapá (AP)

Maceió (AL)

Manaus (AM)

Porto Alegre (RS)

Porto Velho (RO)

Recife (PE)

Rio de Janeiro (RJ)

Salvador (BA)

São Luís (MA)

São Paulo (SP)

Vitória (ES)

Em Brasília, Campo Grande e Cuiabá, o horário será reduzido, mas não foi adotado o ponto facultativo, ainda de acordo com a publicação.

Alteração no horário de trabalho

Outra alternativa encontrada por empregadores é a mudança do horário de expediente, o que acontece, principalmente, no comércio, já que o movimento na hora do jogo tende a diminuir consideravelmente.

Já no caso das instituições bancárias, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) definiu os horários de abertura das agências desde o início da Copa do Catar da seguinte maneira:

- Para jogos ao meio-dia, as agências bancárias deve, funcionar das 9h às 11h e das 15h às 16h30 – válido para os estados com horário igual ao de Brasília;

- Para jogos às 13h, as agências abrirão das 8h30 às 11h30;

- Para jogos às 16h, os bancos abrem das 9h às 14h.

As agências dos correios também deverão adotar horário diferenciado de atendimento ao público e fechar durante a realização do jogo.

Datas dos próximos jogos do Brasil na Copa

Depois de passar pela Coreia do Sul com goleada, o Brasil vai enfrentar a Croácia na partida válida pelas quartas de final da Copa do Mundo e, se passar, vai jogar no dia 13 de dezembro, às 16h, contra quem vencer o jogo entre Holanda e Argentina, que também será na sexta-feira, dia 9, porém às 16h.

A disputa pelo terceiro lugar da competição vai ser no dia 17 de dezembro e a grande final da Copa do Mundo 2022 vai ser realizada no domingo, dia 18, às 12h. Além de Brasil, Croácia, Holanda e Argentina, estão nas quartas as seleções de Marrocos, Portugal, Inglaterra e França. Os jogos dessas equipes pelas quartas serão no sábado, dia 10 de dezembro, às 12h e às 16h, respectivamente. Por enquanto, todas têm iguais possibilidades de chegar à final.

Onde assistir o jogo do Brasil?

A transmissão do jogo do Brasil na Copa do Catar está sendo feita pela TV e pela internet gratuitamente. Na TV aberta, a Globo é responsável pela transmissão e, nos jogos do Brasil, a narração é de Galvão Bueno.

Na internet, Globoplay, Portal GE e Fifa+ têm sinal aberto para os jogos da Copa, bem como o canal do Casimiro e a Twitch, plataforma de vídeos gratuita. O portal GE (ge.globo.com) também faz as transmissões de graça.

O canal SporTV também transmite os jogos do Brasil na Copa, mas é exclusivo para assinantes.