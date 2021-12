Até o momento o pagamento confirmado para o próximo ano é de R$400 para quem já está inscrito no programa, visto que não houve a ampliação prometida em 2021 e não há previsão do pagamento retroativo

Acompanhe todas as datas do novo calendário do Auxílio Brasil 2022

O novo calendário do auxílio brasil 2022 já está disponível. A Caixa Econômica Federal vai retomar com os depósitos no dia 18 de janeiro, seguindo o mesmo modelo de pagamento que os beneficiários já conhecem e que é feito desde o antigo programa Bolsa Família.

Desta maneira, a orientação é acompanhar o último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Esse número consta no verso do cartão do Bolsa Família ou pode ser obtido através do site Meu CadÚnico. Depois disso, veja as datas oficiais dos próximos pagamentos em 2022.

Quando sai o pagamento do Auxílio Brasil 2022?

Os primeiros pagamentos do benefício serão feitos nos últimos 10 dias úteis de janeiro. Essa será a terceira parcela do Auxílio Brasil para os cidadãos que considerados aptos a receber esse dinheiro.

Agora, a expectativa é de que a partir de janeiro o pagamento seja ampliado para novos beneficiários. Mas vale lembrar que essa era a promessa para o mês de dezembro, no entanto, o governo não vai cumprir com o pagamento pagar o Auxílio Brasil para as 17 milhões de famílias em 2021.

Calendário do Auxílio Brasil 2022 de janeiro

Enquanto aguardamos o início das seleções dos novos beneficiários, acompanhe as datas de pagamento em janeiro para quem já está no programa:

NIS com final 1: 18 de janeiro de 2022

NIS com final 2: 19 de janeiro de 2022

NIS com final 3: 20 de janeiro de 2022

NIS com final 4: 21 de janeiro de 2022

NIS com final 5: 22 de janeiro de 2022

NIS com final 6: 25 de janeiro de 2022

NIS com final 7: 26 de janeiro de 2022

NIS com final 8: 27 de janeiro de 2022

NIS com final 9: 28 de janeiro de 2022

NIS com final 0: 29 de janeiro de 2022

Qual a data do Auxílio Brasil em fevereiro?

O novo calendário do auxílio brasil para fevereiro de 2022 também pode ser consultado. Neste mês o pagamento começa mais cedo – os depósitos serão feitos a partir do dia 11 e se estendem até o dia 26. Confira quando o dinheiro será liberado:

NIS com final 1: 11 de fevereiro

NIS com final 2: 12 de fevereiro

NIS com final 3: 17 de fevereiro

NIS com final 4: 18 de fevereiro

NIS com final 5: 19 de fevereiro

NIS com final 6: 22 de fevereiro

NIS com final 7: 23 de fevereiro

NIS com final 8: 24 de fevereiro

NIS com final 9: 25 de fevereiro

NIS com final 0: 26 de fevereiro

Calendário de março de 2022

Em março o pagamento para os beneficiários que possuem NIS terminado em 1 volta a ser liberado no dia 18. Acompanhe:

NIS com final 1 – 18 de março

NIS com final 2 – 19 de março

NIS com final 3 – 22 de março

NIS com final 4 – 23 de março

NIS com final 5 – 24 de março

NIS com final 6 – 25 de março

NIS com final 7 – 26 de março

NIS com final 8 – 29 de março

NIS com final 9 – 30 de março

NIS com final 0 – 31 de março

Novo calendário para abril 2022

A liberação dos recursos ocorrerá de forma escalonada conforme as seguintes datas:

NIS com final 1 – 16 de abril

NIS com final 2 – 19 de abril

NIS com final 3 – 20 de abril

NIS com final 4 – 22 de abril

NIS com final 5 – 23 de abril

NIS com final 6 – 26 de abril

NIS com final 7 – 27 de abril

NIS com final 8 – 28 de abril

NIS com final 9 – 29 de abril

NIS com final 0 – 30 de abril

Calendário para maio de 2022

Neste mês o pagamento segue a mesma forma escalonada, sem alterações. Veja quando será o depósito para cada beneficiário:

NIS com final 1 – 18 de maio

NIS com final 2 – 19 de maio

NIS com final 3 – 20 de maio

NIS com final 4 – 21 de maio

NIS com final 5 – 24 de maio

NIS com final 6 – 25 de maio

NIS com final 7 – 26 de maio

NIS com final 8 – 27 de maio

NIS com final 9 – 28 de maio

NIS com final 0 – 31 de maio

Datas do Auxílio Brasil para junho de 2022

Em junho, os beneficiários do programa terão o dinheiro depositado nas contas poupança social digital entre os dias 17 e 30. Diante disso, saiba quando o pagamento será feito de acordo com o novo calendário do auxílio brasil 2022:

NIS com final 1 – 17 de junho

NIS com final 2 – 18 de junho

NIS com final 3 – 21 de junho

NIS com final 4 – 22 de junho

NIS com final 5 – 23 de junho

NIS com final 6 – 24 de junho

NIS com final 7 – 25 de junho

NIS com final 8 – 28 de junho

NIS com final 9 – 29 de junho

NIS com final 0 – 30 de junho

Pagamento do Auxílio Brasil para julho de 2022

Da mesma forma, o Auxilio Brasil em julho será liberado para os cidadãos entre 19 e 30. Confira:

NIS com final 1 – 19 de julho

NIS com final 2 – 20 de julho

NIS com final 3 – 21 de julho

NIS com final 4 – 22 de julho

NIS com final 5 – 23 de julho

NIS com final 6 – 26 de julho

NIS com final 7 – 27 de julho

NIS com final 8 – 28 de julho

NIS com final 9 – 29 de julho

NIS com final 0 – 30 de julho

Calendário das datas do Auxílio Brasil para agosto de 2022

No primeiro mês do segundo semestre do ano, o novo calendário do Auxílio Brasil 2022 também se inicia no dia 18 e segue até o 31. Veja as datas:

NIS com final 1 – 18 de agosto

NIS com final 2- 19 de agosto

NIS com final 3 – 20 de agosto

NIS com final 4 – 23 de agosto

NIS com final 5 – 24 de agosto

NIS com final 6 – 25 de agosto

NIS com final 7 – 26 de agosto

NIS com final 8 – 27 de agosto

NIS com final 9 – 30 de agosto

NIS com final 0 – 31 de agosto

Auxílio Brasil para setembro de 2022

Os beneficiários do programa terão o dinheiro liberado em setembro a partir do dia 17, confira:

NIS com final 1 – 17 de setembro

NIS com final 2 – 20 de setembro

NIS com final 3 – 21 de setembro

NIS com final 4 – 22 de setembro

NIS com final 5 – 23 de setembro

NIS com final 6 – 24 de setembro

NIS com final 7 – 27 de setembro

NIS com final 8 – 28 de setembro

NIS com final 9 – 29 de setembro

NIS com final 0 – 30 de setembro

Novo calendário para outubro

Neste mês o dinheiro será liberado pela Caixa Econômica Federal entre os dias 18 e 29. O pagamento será da seguinte forma:

NIS com final 1 – 18 de outubro

NIS com final 2 – 19 de outubro

NIS com final 3 – 20 de outubro

NIS com final 4 – 21 de outubro

NIS com final 5 – 22 de outubro

NIS com final 6 – 25 de outubro

NIS com final 7 – 26 de outubro

NIS com final 8 – 27 de outubro

NIS com final 9 – 28 de outubro

NIS com final 0 – 29 de outubro

Datas para novembro de 2022

No penúltimo mês do ano, os pagamento também acontecerão conforme o NIS nas seguintes datas:

NIS com final 1 – 17 de novembro

NIS com final 2 – 18 de novembro

NIS com final 3 – 19 de novembro

NIS com final 4 – 22 de novembro

NIS com final 5 – 23 de novembro

NIS com final 6 – 24 de novembro

NIS com final 7 – 25 de novembro

NIS com final 8 – 26 de novembro

NIS com final 9 – 29 de novembro

NIS com final 0 – 30 de novembro

Calendário do Auxílio Brasil para dezembro

Diante das festividades de final de ano, os pagamentos em dezembro também serão antecipados para o dia 10. Isso será feito para organizar os saques dos beneficiários, lembrando que nos feriados de Natal e Ano Novo a Caixa Econômica Federal entra em recesso.

Diante disso, também é possível saber quando será feito o pagamento conforme o novo calendário do Auxílio brasil 2022:

NIS com final 1 – 10 de dezembro

NIS com final 2 – 13 de dezembro

NIS com final 3 – 14 de dezembro

NIS com final 4 – 15 de dezembro

NIS com final 5 – 16 de dezembro

NIS com final 6 – 17 de dezembro

NIS com final 7 – 20 de dezembro

NIS com final 8 – 21 de dezembro

NIS com final 9 – 22 de dezembro

NIS com final 0 – 23 de dezembro

Regras para receber o Auxílio Brasil em 2022

Na última quarta-feira, 29, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que cria o Auxílio Brasil. Com isso, foram estabelecidas as regras para receber o pagamento no próximo ano. A primeira delas se refere à renda familiar, portanto, a seguir estão os grupos que podem pleitear o benefício:

>> em situação de pobreza: com renda familiar per capita mensal seja de R$ 105,01 a R$ 210 e que possuem entre seus membros gestantes; nutrizes e pessoas com até 21 anos incompletos que tiverem concluído a educação básica ou que estejam nela matriculadas.

>> em situação de extrema pobreza: com renda familiar per capita mensal igual ou inferior a R$ 105;

Além disso, é preciso estar inscrito no CadÚnico (Cadastro Único para programas sociais). Através desse registro, as famílias são incluídas na fila para a participação no programa em 2022.

Vale ressaltar que, aquelas que forem selecionadas devem continuar atendendo às regras, além de estarem atentas a outras condicionantes para permanecer no programa. São elas:

>> cumprimento do calendário nacional de vacinação e ao acompanhamento do estado nutricional;

>> realização do pré-natal pelas gestantes;

>> frequência escolar mínima.

É importante ressaltar que ao sancionar a Medida Provisória que regulamenta o programa, Bolsonaro também vetou dois artigos do texto original. Dentre eles, estava a inclusão automática no programa das famílias que já estão registradas no CadÚnico e atendem aos requisitos exigidos. Isso acabaria com a fila de espera pelo benefício.

Valor do Auxílio Brasil no próximo ano

Agora que o programa foi oficializado o pagamento de, no mínimo R$400, está mantido. Isso será possível graças à prorrogação do “benefício extraordinário” que vai funcionar como uma cota adicional ao valor que o beneficiário tem direito.

Devemos lembrar que cada família participante do programa recebe a quantia resultante da soma dos benefícios complementares que integram o programa. Assim, o benefício extraordinário se trata da quantia necessária para completar os R$400.

Esse valor médio está mantido para os meses de janeiro e dezembro de 2022. Além de não cumprir com a expansão do programa neste ano, também não há previsão de quando o pagamento do valor retroativo será feito.

A Medida Provisória não menciona o benefício retroativo. Essa era a promessa do governo para as famílias que receberam menos de R$400 no mês de novembro. Pelo menos 13 milhões de famílias têm direito ao retroativo conforme prometido por Bolsonaro.

