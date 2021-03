Antecipação do 13º salário do INSS pode ser liberada ainda hoje (25)

O Congresso Nacional deve votar ainda nesta quinta-feira (25) a proposta orçamentária para o ano de 2021. A votação, que deveria ter ocorrido em dezembro do ano passado, foi adiada e pode definir pontos importantes para enfrentar a crise econômica gerada pela pandemia. Um desses pontos é a antecipação do 13º salário do INSS.

O adiantamento do salário de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social estava previsto para ocorrer em fevereiro, mesmo antes da definição do Orçamento. No entanto, o Governo Federal encontrou dificuldades por conta dos gastos limitados. Com isso, antecipação do 13º salário do INSS, que prevê injeção de R$ 50 bilhões na economia, ficou inviável.

A antecipação do 13º traz um impacto econômico ainda maior que o auxílio emergencial a economia do país. Isso porque o valor da nova rodada de pagamentos da ajuda emergencial foi definido em R$ 44 bilhões para 2021.

Qual é a vantagem da antecipação do 13º do INSS?

A antecipação do 13º do INSS não necessita de um crédito extraordinário para acontecer. Isso significa que o Governo Federal apenas estará antecipando o pagamento de valor que já estão previstos no Orçamento de 2021,

Caso o Congresso Nacional aprove o Orçamento anual, o governo não terá mais entreves para conseguir adiantar os valores dos beneficiários do INSS. A antecipação do 13º salário deve ocorrer a partir do mês de abril.

No ano passado, o Governo Federal conseguiu viabilizar a antecipação do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS. Com isso, as parcelas que seriam pagas no fim de 2020 foram repassadas entre os meses de abril e junho.

