Economia

Anvisa manda recolher lote de água mineral Crystal após detectar bactéria; veja se o produto está na sua casa

Medida atinge mais de 370 mil garrafas distribuídas em quatro estados

Escrito por Anny Malagolini
Anvisa manda recolher lote de água mineral Crystal Lote contaminado reúne cerca de 374,4 mil garrafas de 500 ml - Foto: reprodução

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta quarta-feira, dia 3 de junho, o recolhimento de um lote da água mineral Crystal sem gás após a identificação da bactéria Pseudomonas aeruginosa em amostras do produto. Além do recolhimento, a agência suspendeu imediatamente a venda, distribuição e consumo das unidades afetadas.

A medida envolve um lote específico de garrafas de 500 ml produzido pela empresa Mineração Bom Jesus, em Luziânia (GO). Segundo a Anvisa, a contaminação foi constatada durante uma fiscalização de rotina realizada pela Vigilância Sanitária do Distrito Federal e posteriormente confirmada por análises laboratoriais e testes de contraprova.

O lote afetado é identificado no rótulo pelo código LZ1 VAL200127 3 P 200126, fabricado em 20 de janeiro de 2026 e com validade até 20 de janeiro de 2027.

Quais garrafas da água Crystal foram recolhidas?

De acordo com informações apresentadas à Anvisa, o lote reúne cerca de 374,4 mil garrafas de 500 ml que foram distribuídas principalmente no Distrito Federal, além de cidades de Goiás, Tocantins e municípios do interior de São Paulo.

A fabricante informou que iniciou o recolhimento preventivo logo após a identificação do problema e que aproximadamente 99% das unidades já foram retiradas dos pontos de venda.

A orientação da Anvisa é: quem possui garrafas pertencentes ao lote afetado não deve consumir o produto. A recomendação é verificar as informações impressas no rótulo e procurar os canais de atendimento da fabricante para solicitar troca ou reembolso.

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Segundo a empresa responsável pelo envase, os consumidores podem entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor para receber orientações sobre devolução das unidades e ressarcimento.

O que é a bactéria encontrada na água?

A bactéria identificada nas análises foi a Pseudomonas aeruginosa, um microrganismo que pode ser encontrado em ambientes úmidos e que é monitorado pelos órgãos de vigilância sanitária em produtos destinados ao consumo humano. A presença da bactéria acima dos limites permitidos torna o produto impróprio para comercialização, motivo que levou à intervenção da Anvisa.

Até o momento, não foram divulgados registros de consumidores que tenham apresentado problemas relacionados ao lote recolhido. A investigação sobre a origem da contaminação continua sendo acompanhada pela Anvisa e pelas vigilâncias sanitárias estaduais.

A agência reguladora destacou que a medida vale exclusivamente para o lote identificado na resolução publicada nesta quarta-feira. Não há determinação de recolhimento para outros produtos da marca Crystal fabricados em diferentes unidades ou datas.

Enquanto as apurações seguem em andamento, a recomendação é que os consumidores confiram atentamente o código do lote antes de consumir a água mineral adquirida nos últimos meses.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera a estratégia editorial do portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital.

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