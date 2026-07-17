Economia

Próxima reunião do Copom em agosto: Selic pode cair ainda mais?

Após reduzir a taxa básica para 14,25% ao ano, Banco Central deve avaliar inflação

Escrito por Anny Malagolini
próxima reunião do Copom Foto: Agência Brasil
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O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central realiza sua próxima reunião nos dias 4 e 5 de agosto, quando decidirá o novo patamar da taxa Selic, atualmente em 14,25% ao ano. O encontro ocorre em um momento em que as expectativas para a inflação seguem acima da meta e o mercado monitora os sinais da autoridade monetária sobre o ritmo da flexibilização dos juros.

A decisão será divulgada na noite de 5 de agosto, após o encerramento da reunião. A ata, documento que detalha os argumentos considerados pelo colegiado, será publicada às 8h da terça-feira seguinte.

Embora o Banco Central tenha iniciado um ciclo de cortes na Selic, economistas avaliam que a instituição tende a manter uma postura prudente, diante da persistência das pressões inflacionárias e das incertezas no cenário internacional.

O Copom se reúne oito vezes por ano para definir a taxa básica de juros da economia brasileira, instrumento utilizado pelo Banco Central para controlar a inflação.

O que esperar da próxima reunião do Copom?

As projeções mais recentes do Relatório Focus indicam que o mercado financeiro trabalha com uma condução cautelosa da política monetária. A expectativa predominante é de que o Banco Central avalie a evolução da inflação antes de promover novos cortes na taxa básica. A projeção para a Selic ao fim de 2026 foi revisada para 13,75% ao ano, refletindo a percepção de que os juros deverão permanecer elevados por um período mais prolongado.

Ao mesmo tempo, as estimativas para o IPCA seguem acima do teto da meta de inflação, fator que reduz o espaço para uma flexibilização mais acelerada da política monetária.

Na reunião realizada em junho, o Copom reduziu a Selic em 0,25 ponto percentual, de 14,50% para 14,25% ao ano. No comunicado divulgado após a decisão, o Banco Central afirmou que a política monetária deverá permanecer em nível restritivo pelo tempo necessário para assegurar a convergência da inflação à meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional.

O colegiado destacou que o ambiente internacional continua marcado por elevada incerteza, especialmente em relação à condução da política monetária das economias desenvolvidas. Também chamou atenção para o dinamismo da atividade econômica brasileira, o mercado de trabalho ainda aquecido e a necessidade de acompanhar a evolução das expectativas fiscais.

A trajetória dos preços continua sendo o principal parâmetro para a definição da Selic. Além do comportamento recente do IPCA, o Banco Central acompanha as medidas de inflação subjacente e as expectativas para os próximos anos

Criado em 1996, o Comitê de Política Monetária é o órgão responsável por definir a taxa Selic, principal instrumento utilizado pelo Banco Central para controlar a inflação.

As decisões do colegiado têm impacto direto sobre o custo do crédito, financiamentos, empréstimos, rendimento da renda fixa e ritmo da atividade econômica, razão pela qual são acompanhadas de perto por investidores, empresas e consumidores.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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