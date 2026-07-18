Economia

Quando é o Dia dos Pais em 2026: data é feriado ou ponto facultativo?

Data é celebrada em agosto e é uma das mais importantes para o comércio

Escrito por Anny Malagolini
Dia dos Pais é feriado em 2026 Foto: Ckstockphoto
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O Dia dos Pais é comemorado no segundo domingo do mês de agosto e, em 2026, a celebração brasileira vai cair no dia 9 de agosto. E como o calendário do país possuí uma série de festividades, a data é feriado também ou não? A resposta está na origem da comemoração.

Dia dos Pais é feriado em 2026?

Nem feriado ou ponto facultativo, o Dia dos Pais no Brasil é apenas uma data comercial. Por isso, o dia não está presente no calendário de feriados de 2026 do Ministério da Economia.

Embora seja uma data que já importante para uma parcela dos brasileiros, sua origem é meramente comercial. Acontece que o Dia dos Pais no Brasil foi criado na década de 1950 pelo publicitário Sylvio Behring, que era diretor do jornal e da rádio Globo, e queria atrair anunciantes para a mídia.

Aproveitando uma população predominantemente católica, ele então lançou a campanha para que fosse comemorado o dia dos pais em 16 de agosto, dia de São Joaquim – pai de Maria. A iniciativa pegou, e, nos anos seguintes, a data se estendeu por todo o Brasil.

Hoje em dia, o Dia de São Joaquim é em 26 de julho, mas pegando carona do modelo do Dia das Mães optou-se por comemorar a data no segundo domingo de agosto.

Em outros lugares do mundo, as comemorações acontecem em meses completamente diferentes. E isso se dá devido à motivação pela qual eles foram criados – embora a homenagem final, em todos os casos, sejam os pais.

Quando é o próximo feriado nacional?

O brasileiro vai ter que esperar um pouco mais para aproveitar o próximo feriado nacional, que será no dia 7 de setembro, uma quinta-feira, portanto, passível de emenda. De acordo com a portaria lançada pelo Ministério da Economia em dezembro do ano passado, neste ano ainda há 5 feriados nacionais até o fim do ano.

7 de setembro: Independência do Brasil (feriado nacional);

12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional);

2 de novembro: Finados (feriado nacional);

15 de novembro: Proclamação da República (feriado nacional);

25 de dezembro: Natal (feriado nacional).

Aproveite para ver a tele sena de Dia dos Pais 2026

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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