Economia

Café com o DCI: Tarifaço dos EUA, tensão no Irã e a polêmica da Argentina na final da Copa do Mundo

Veja um resumo das notícias mais importantes do dia

Escrito por Anny Malagolini
Tarifaço dos EUA Notícias do dia 16 de julho - Getty
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Bom dia! Esta é a sua dose diária de geopolítica, economia e esporte para começar o dia 16 de julho de 2026 bem-informado. O clima esquentou na diplomacia com tarifaço e polêmica na Copa do Mundo. Vamos aos fatos de hoje:

1. O tarifaço e o “olho por olho” de Brasília 💸

A relação comercial entre Brasil e Estados Unidos entrou em rota de colisão. Washington anunciou uma tarifa aduaneira de 25% sobre uma série de produtos brasileiros.

  • A reação: O governo federal classificou a medida como um “marco lastimável” e avisou que adotará medidas de reciprocidade imediatas (“olho por olho, dente por dente”).
  • O mercado: Enquanto a Fiesp e empresários lamentam os ruídos diplomáticos e o impacto no bolso, o Brasil tenta amortecer o golpe olhando para o Oriente: as exportações de commodities para a China saltaram 22% no primeiro semestre.

2. Estreito de Ormuz: O barril de pólvora global 🛢️

O mercado de combustíveis e petróleo amanheceu sob forte volatilidade. Entrou em vigor o bloqueio naval norte-americano a portos e embarcações do Irã no Oriente Médio.

  • A ameaça: Teerã respondeu à altura, prometendo destruir a infraestrutura da região caso os EUA ataquem suas usinas.
  • O recuo (por enquanto): Donald Trump recuou da ideia de cobrar um “pedágio” para a navegação no Estreito de Ormuz, mas o clima de tensão continua no limite, deixando os mercados globais em alerta máximo.

3. Argentina na final, mas sob a mira da FIFA ⚽️

Dentro de campo, a Argentina superou a Inglaterra por 2 a 1 na semifinal com gols de Enzo Fernández e Lautaro Martínez, garantindo vaga na grande final da Copa do Mundo contra a Espanha. Mas a comemoração virou caso diplomático.

  • A polêmica: Durante a comemoração, os jogadores argentinos exibiram uma faixa reivindicando a soberania sobre as Ilhas Malvinas.
  • O processo: A FIFA já analisa o caso, e a seleção argentina corre o risco de sofrer punições graves às vésperas da finalíssima por conta da manifestação de cunho político.

☕ Para acompanhar ao longo do dia:

  • Como o mercado financeiro brasileiro vai reagir à abertura dos negócios após o anúncio da retaliação aos EUA.
  • O posicionamento oficial da FIFA sobre a possível punição aos argentinos antes da final do dia 19 de julho.

Tenha uma excelente quinta-feira e até amanhã!

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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