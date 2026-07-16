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Café com o DCI: Tarifaço dos EUA, tensão no Irã e a polêmica da Argentina na final da Copa do Mundo

Café com o DCI: Tarifaço dos EUA, tensão no Irã e a polêmica da Argentina na final da Copa do Mundo

Bom dia! Esta é a sua dose diária de geopolítica, economia e esporte para começar o dia 16 de julho de 2026 bem-informado. O clima esquentou na diplomacia com tarifaço e polêmica na Copa do Mundo. Vamos aos fatos de hoje:

1. O tarifaço e o “olho por olho” de Brasília 💸

A relação comercial entre Brasil e Estados Unidos entrou em rota de colisão. Washington anunciou uma tarifa aduaneira de 25% sobre uma série de produtos brasileiros.

A reação: O governo federal classificou a medida como um “marco lastimável” e avisou que adotará medidas de reciprocidade imediatas (“olho por olho, dente por dente”).

O governo federal classificou a medida como um “marco lastimável” e avisou que adotará medidas de reciprocidade imediatas (“olho por olho, dente por dente”). O mercado: Enquanto a Fiesp e empresários lamentam os ruídos diplomáticos e o impacto no bolso, o Brasil tenta amortecer o golpe olhando para o Oriente: as exportações de commodities para a China saltaram 22% no primeiro semestre.

2. Estreito de Ormuz: O barril de pólvora global 🛢️

O mercado de combustíveis e petróleo amanheceu sob forte volatilidade. Entrou em vigor o bloqueio naval norte-americano a portos e embarcações do Irã no Oriente Médio.

A ameaça: Teerã respondeu à altura, prometendo destruir a infraestrutura da região caso os EUA ataquem suas usinas.

Teerã respondeu à altura, prometendo destruir a infraestrutura da região caso os EUA ataquem suas usinas. O recuo (por enquanto): Donald Trump recuou da ideia de cobrar um “pedágio” para a navegação no Estreito de Ormuz, mas o clima de tensão continua no limite, deixando os mercados globais em alerta máximo.

3. Argentina na final, mas sob a mira da FIFA ⚽️

Dentro de campo, a Argentina superou a Inglaterra por 2 a 1 na semifinal com gols de Enzo Fernández e Lautaro Martínez, garantindo vaga na grande final da Copa do Mundo contra a Espanha. Mas a comemoração virou caso diplomático.

A polêmica: Durante a comemoração, os jogadores argentinos exibiram uma faixa reivindicando a soberania sobre as Ilhas Malvinas.

Durante a comemoração, os jogadores argentinos exibiram uma faixa reivindicando a soberania sobre as Ilhas Malvinas. O processo: A FIFA já analisa o caso, e a seleção argentina corre o risco de sofrer punições graves às vésperas da finalíssima por conta da manifestação de cunho político.

☕ Para acompanhar ao longo do dia:

Como o mercado financeiro brasileiro vai reagir à abertura dos negócios após o anúncio da retaliação aos EUA.

O posicionamento oficial da FIFA sobre a possível punição aos argentinos antes da final do dia 19 de julho.

Tenha uma excelente quinta-feira e até amanhã!