14º salário dos aposentados para 2023 foi aprovado? O que sabemos

Saiba mais sobre o projeto do 14º salário para aposentados e pensionistas do INSS, os valores e a possibilidade de pagamento em dezembro

Desde outubro de 2022, uma série de informações falsas circulam nas redes sociais a respeito do 14º salário para aposentados e pensionistas, criando expectativas enganosas em vários brasileiros. Isso porque, o pagamento extra ainda não foi liberado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) pois, para entrar em vigor, o auxílio depende da aprovação de um projeto de lei que foi apresentado ainda durante a pandemia de Covid-19 e que ainda está em tramitação.

Veja as últimas notícias:

Quais são as últimas notícias sobre o décimo quarto salário?

Em março de 2023, o que sabemos é que o orçamento anual deste ano prevê o pagamento do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS – porém, não há recursos previstos para custear o possível 14° salário para esse mesmo grupo de pessoas em 2023.

A proposta desse pagamento foi retirada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP) em junho de 2022, quando ocupava a mesma posição. Lira encaminhou o texto para aprovação em uma Comissão Especial, o que resultou na volta do processo de tramitação à estaca zero, segundo informações do jornal Valor Econômico.

Antes de Arthur Lira retroceder com o andamento do projeto, o 14º salário havia sido aprovado pela Comissão de Finanças e Tributação e aguardava análise da Comissão de Constituição e Justiça, como informou a Agência Câmara de Notícias. O pagamento do abono, até o limite de dois salários mínimos, estava previsto para o mês de março dos anos de 2022 e 2023.

Tudo começou em agosto de 2020, quando o deputado Pompeo de Mattos (PDT) apresentou o Projeto de Lei 4367/20 com o objetivo de fornecer um auxílio financeiro aos segurados do INSS durante a crise sanitária causada pela covid-19.

Após quase dois anos desde a apresentação do projeto, os beneficiários ainda aguardam pelo pagamento do 14º salário, que é visto como uma compensação retroativa pelas dívidas adquiridas durante os anos de 2020 e 2021, período em que o Brasil enfrentou a fase mais crítica da pandemia e quando o benefício deveria ter sido concedido.

Qual é o valor do 14º salário para aposentados e pensionistas?

O projeto de lei que visava conceder o 14º salário para aposentados e pensionistas do INSS previa um valor proporcional ao benefício recebido, com limite máximo de até dois salários mínimos. Com o aumento do salário mínimo, o teto para recebimento do 14º salário pelo INSS também foi elevado, ficando em um valor máximo de R$ 2.604,00.

Calendário INSS 2023

O número final do NIS (Número de Identificação Social) determina a ordem de pagamento estabelecida pelo INSS para cada segurado. Para descobrir a data do pagamento, o segurado deve verificar o número final do cartão de benefício, desconsiderando o último dígito verificador após o traço.

Para aqueles que recebem o benefício há algum tempo, a data habitual deve ser seguida, de acordo com o INSS.

Os segurados recebem um valor do INSS no mesmo valor, que é, até o momento de 2023, de R$ 1.302. A partir de maio deste ano, a quantia vai aumentar para R$ 1.320.

Atenção: os valores e o calendário do INSS de 2023 descritos a seguir não incluem o 14º salário para aposentados e pensionistas. Eles fazem parte do pagamento anual realizado e já previsto pela instituição federal.

Calendário de pagamento de benefícios do INSS 2023

De acordo com a tabela divulgada pela instituição, a folha de janeiro começou a ser paga entre os dias 25 de janeiro e 7 de fevereiro. O calendário de pagamento do INSS em 2023 tem início pelos cidadãos que recebem um salário mínimo e, logo em seguida, se estende aos segurados que recebem acima desse valor.

Atenção: os valores e o calendário do INSS descritos abaixo não incluem o 14º salário para aposentados e pensionistas. Eles fazem parte do pagamento anual realizado e já previsto pela instituição federal.

Calendário para quem recebe até um salário mínimo:

Pagamento de janeiro 2023 – de 25 de janeiro a 7 de fevereiro

Pagamento de fevereiro 2023 – de 17 de fevereiro a 7 de março

Pagamento de março 2023 – de 27 de março a 10 de abril

Pagamento de abril 2023 – de 24 de abril a 8 de maio

Pagamento de maio 2023 – de 25 de maio a 7 de junho

Pagamento de junho 2023 – de 26 de junho a 7 de julho

Pagamento de julho 2023 – de 25 de julho a 7d e agosto

Pagamento de agosto 2023 – de 25 de agosto a 8 de setembro

Pagamento de setembro 2023 – de 25 de setembro a 6 de outubro

Pagamento de outubro 2023 – de 25 de outubro a 7 de novembro

Pagamento de novembro 2023 – de 24 de novembro a 7 de dezembro

Pagamento de dezembro 2023 – de 21 de dezembro a 8 de janeiro de 2024

Calendário para quem recebe mais que um salário mínimo:

Pagamento de janeiro 2023 – de 1º a 6 de fevereiro

Pagamento de fevereiro 2023 – de 1º a 6 de março

Pagamento de março 2023 – de 1º a 6 de abril

Pagamento de abril 2023 – de 2 a 5 de maio

Pagamento de maio 2023 – de 1º a 6 de junho

Pagamento de junho 2023 – de 3 a 6 de julho

Pagamento de julho 2023 – de 1º a 4 de agosto

Pagamento de agosto 2023 – de 1º a 6 de setembro

Pagamento de setembro 2023 – de 2 a 5 de outubro

Pagamento de outubro 2023 – de 1º a 7 de novembro

Pagamento de novembro 2023 – de 1º a 6 de dezembro

Pagamento de dezembro 2023 – de 2 a 5 de janeiro de 2024

