Auxílio Brasil 2022: confira o calendário de fevereiro atualizado

As datas do calendário do Auxílio Brasil 2022 fevereiro já estão disponíveis - Foto: Reprodução/Marcello Casal Jr/Agência Brasil

No próximo mês se espera se novos inscritos sejam selecionados para participar do programa social de distribuição de renda

A Caixa Econômica Federal está concluindo os depósitos da terceira parcela do Auxílio Brasil, por isso, os beneficiários já podem conferir o calendário do Auxílio Brasil 2022 fevereiro que terá início no dia 14, segunda-feira. Para saber quando você poderá sacar o pagamento no próximo mês, veja o calendário atualizado a seguir, qual será o valor e quem vai poder receber esse dinheiro.

Quando será pago o Auxílio Brasil de fevereiro?

Quem está aguardando pelo próximo pagamento deve saber que o dinheiro será liberado mais cedo em fevereiro. Todas as datas já foram disponibilizadas pela secretaria nacional de renda de cidadania do Ministério da Cidadania, assim, os cidadãos já podem conferir o calendário do Auxílio Brasil 2022 fevereiro.

Para saber quando receber a próxima parcela, a família deve observar o último dígito do NIS que está impresso no cartão do benefício. Isso porque cada final do NIS tem uma data correspondente por mês.

Aqueles que possuem NIS terminado em 1, por exemplo, terão o Auxílio Brasil de fevereiro depositado no dia 14 e na mesma data poderão fazer o saque do dinheiro. No dia 15, será a vez daqueles que possuem NIS final 2 e, assim, sucessivamente. Então, confira as datas completas do calendário do Auxílio Brasil 2022 fevereiro:

Beneficiários com NIS final 1: depósito será feito no dia 14

Beneficiários com NIS final 2: depósito será feito no dia 15

Beneficiários com NIS final 3: depósito será feito no dia 16

Beneficiários com NIS final 4: depósito será feito no dia 17

Beneficiários com NIS final 5: depósito será feito no dia 18

Beneficiários com NIS final 6: depósito será feito no dia 21

Beneficiários com NIS final 7: depósito será feito no dia 22

Beneficiários com NIS final 8: depósito será feito no dia 23

Beneficiários com NIS final 9: depósito será feito no dia 24

Beneficiários com NIS final 0: depósito será feito no dia 25

Valor do Auxílio Brasil no próximo mês

Nas datas do calendário do Auxílio Brasil 2022 fevereiro, o governo vai deposita a quantia mínima de R$400. Assim como aconteceu em janeiro, esse pagamento está garantido para o próximo mês devido à prorrogação do Benefício Extraordinário. Mas é importante ressaltar que o valor recebido por cada uma das famílias varia conforme a soma de benefícios que integram o programa.

São eles: benefício Primeira Infância; auxílio Composição Familiar e benefício Superação da Extrema Pobreza, além dos pagamentos complementares que exigem o cumprimento de certas condicionalidades como participação em esportes, projetos escolares, desenvolvimento de atividades rurais para estímulo da agricultura familiar, dentre outros.

Diante disso, todas as quantias que forem recebidas através do Auxílio Brasil podem ser movimentadas por meio do aplicativo Caixa Tem, que oferece opções como o pagamento de contas, compras online ou presenciais nos estabelecimentos credenciados pela Caixa Econômica Federal, bem como, a realização de saques e transferências.

Quem vai receber o benefício em fevereiro?

As pessoas que antes recebiam o Bolsa Família e foram incluídas no Auxílio Brasil de forma automática devem acompanhar o calendário do Auxílio Brasil 2022 fevereiro, assim como as 3,5 milhões de famílias que passaram a receber pagamento em janeiro e continuam no programa.

Mas a permanência no Auxílio Brasil está condicionada ao cumprimento das regras estabelecidas por lei e, dentre elas, está a necessidade de manter o Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) atualizado. Além disso, também é necessário estar dentro do limite de renda para participar desse programa, visto que o seu objetivo é amparar as famílias de baixa renda.

Assim, receberão o pagamento de acordo com o calendário do Auxílio Brasil 2022 fevereiro, as famílias que vivem em situação de extrema pobreza e possuem renda familiar mensal de até R$ 105 por pessoa. Aquelas que possuem renda familiar mensal de no máximo R$ 210 e, por isso, são consideradas famílias em situação de pobreza também têm direito à próxima parcela do benefício.

Neste caso, é preciso ter entre seus membros gestantes ou menores de 21 anos. Também se espera que a partir do próximo mês o programa passe a atender novos novos inscritos, visto que o Ministério da Cidadania fará a revisão mensal para a inclusão ou exclusão de beneficiários.

Mas é importante ressaltar que não haverá um cadastro específico pela internet para participar do Auxílio Brasil em fevereiro, sendo assim, quem tem interesse em receber o benefício deve se inscrever no CadÚnico que, atualmente, é a principal porta de entrada em programas sociais.

Essa inscrição deve ser feita por representante da família junto ao Centro de Referência da Assistência Social (CRAS). É necessário apresentar os documentos de identificação de cada membro da família e aguardar a seleção do governo. Depois disso, os cidadãos devem acompanhar o aplicativo Auxílio Brasil ou o Caixa Tem para conferir se receberão o pagamento no calendário do Auxílio Brasil 2022 fevereiro.

