Auxílio Brasil calendário: quem recebe na semana de 22/11 a 26/11

O governo federal dá início hoje a uma nova rodada de pagamentos do Auxílio Brasil, programa que pôs fim ao Bolsa Família. Veja o calendário do Auxílio Brasil completo mais abaixo dos dias 22/11 a 26/11.

Auxílio Brasil calendário

O benefício para o público volta a ser pago a ser pago nesta segunda-feira, 22 de novembro, e segue até a sexta, 26. O pagamento é feito de acordo com o último número do cartão NIS. O valor médio do benefício será de R$ 224 em novembro.

22 de novembro, segunda-feira – depósito para os beneficiários com NIS final 4

23 de novembro, terça-feira – depósito para os beneficiários com NIS final 5

24 de novembro, quarta-feira – depósito para os beneficiários com NIS final 6

25 de novembro, quinta-feira – depósito para os beneficiários com NIS final 7

26 de novembro, sexta-feira – depósito para os beneficiários com NIS final 8

Sacar Auxílio Brasil

O saque do Auxílio Brasil pode ser feito via app do Caixa Tem, terminais de autoatendimento, agências lotéricas ou da Caixa.

Quem recebe?

De acordo com as regras do governo, recebe automaticamente o Auxílio Brasil as pessoas que já tinham cadastro no Bolsa Família. Inclusive, os cartões e senhas utilizados para saque do Bolsa Família continuarão válidos para o novo programa.

Aqueles que estão inscritos no CadÚnico, mas que não recebiam o Bolsa Família, vão para a lista de espera do programa. Ainda não há informação do inicio do pagamento. Isso porque, o seleção será feita a partir dos beneficiários inscritos no programa.

Já quem não tem está no CadÚnico e precisa do benefício, a recomendação é buscar o registro em um Cras (Centro de Referência da Assistência Social).

Como consultar o Auxílio Brasil?

Para consultar se o seu benefício está regular, faça uma consulta ao CadÚnico pelo site meucadunico.cidadania.gov.br ou então consulte seu CPF no site www.cadastrounico.caixa.gov.br.

Outra opção é acessar o aplicativo do Auxílio Brasil CAIXA, desenvolvido pela Caixa Econômica Federal.

O beneficiário também pode ligar no telefone 121, do Ministério da Cidadania, para saber se tem direito ao Auxílio Brasil.

Leia também:

Saiba qual é o valor do Auxílio Brasil para mães solteiras