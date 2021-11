Saiba qual é o valor do Auxílio Brasil para mães solteiras

Durante os pagamentos do auxílio emergencial, o governo federal liberou cotas maiores para as mulheres que são chefes de família. O benefício diferenciado levou em consideração que essa composição familiar é extremamente vulnerável à situação de pobreza. Diante disso, muitas pessoas querem saber se o mesmo será implantado no programa Auxílio Brasil e qual é o valor do Auxílio Brasil para mães solteiras.

O valor do Auxílio Brasil para mães solteiras é diferente?

Neste mês, o Auxílio Brasil possui um tíquete médio de R$ 224,41 que é voltado às famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza que estão inscritas no programa Bolsa Família.

Sendo assim, o valor do Auxilio Brasil para mães solteiras é igual ao benefício recebido pelos demais grupos de beneficiários. O pagamento para essas beneficiárias também começou na última quarta-feira, 17, e se estende até o dia 30.

A partir de dezembro se espera um complemento no benefício que fará com que o benefício aumente. Assim, o pagamento mínimo será de R$ 400 mensais. Mas esse reajuste somente será pago se a PEC 23/2021 (PEC dos Precatórios) for aprovada. Atualmente a proposta está em tramitação no Congresso Nacional.

É importante ressaltar que diferente do que muitos esperavam, as mulheres que são mães solteiras não irão receber a cota dupla como aconteceu durante os pagamentos do auxílio emergencial.

O valor diferenciado chegou a ser tema de uma proposta de emenda ao texto da Medida Provisória (MP) que regulamenta o Auxílio Brasil. A iniciativa foi da deputada Federal, Tabata Amaral (Sem partido). No entanto, o governo já deixou claro que não pretende fazer essa diferenciação no pagamento.

O benefício para mães solteiras pode receber acréscimos?

Para calcular o valor do Auxílio Brasil para cada família, o governo leva em consideração os benefícios que integram o programa. Eles são referentes às políticas públicas de assistência social, saúde, educação, emprego e renda.

Diante disso, o valor do Auxílio Brasil para mães solteiras também podem receber acréscimos que estão relacionados aos seguintes benefícios:

– Benefício Composição Familiar: possui o valor de R$ 65 e é pago para as famílias que possuem crianças e adolescentes entre 3 a 17 anos de idade incompletos, jovens de 18 a 21 anos e que estão matriculados na educação básica, ou gestantes;

– Benefício Primeira Infância: o valor é de R$ 130, sendo voltado às famílias que possuem crianças de até 3 anos incompletos;

– Benefício de Superação da Extrema Pobreza: o valor é de R$ 100 e é destinado às famílias que continuarem abaixo da linha de extrema pobreza mesmo fazendo parte do novo programa.

Também é possível que o valor do Auxílio Brasil para mães solteiras fique maior devido à disponibilidade dos benefícios complementares, que são oferecidos como uma forma de incentivo à educação, por exemplo. São eles:

– Auxílio Esporte Escolar: disponibiliza 12 parcelas de R$ 100 e uma de R$ 1.000. Tem direito de receber as famílias que possuem crianças que participam de jogos escolares;

– Bolsa de Iniciação Científica Júnior: também disponibiliza 12 parcelas de R$ 100 e uma de R$ 1.000. Este benefício é concedido para as famílias que possuem entre seus membros estudantes que participam de competições acadêmicas e científicas;

– Auxílio Criança Cidadã: no valor de R$ 100 ou R$ 200 para crianças que estão matriculadas em creches regulamentadas ou autorizadas pelo governo federal;

Por outro lado, as famílias chefiadas por mães solteiras também poderão receber um benefício compensatório devido à transição para o novo programa. Esse recurso é destinado àquelas que recebiam o Bolsa Família e por conta da mudança, tiveram uma redução no valor recebido. Sendo assim, será oferecido um adicional no benefício.

Como saber o valor do Auxílio Brasil para mães solteiras?

O valor do Auxílio Brasil para mães solteiras é calculado de acordo com o perfil familiar, o número de membros e a idade de cada pessoa da família. Também é verificado se existem gestantes, crianças e adolescentes em idade escolar obrigatória. Assim, são concedidos os benefícios que vimos acima.

Portanto, para saber qual é o valor do Auxílio Brasil a ser recebido, as mães podem conferir através do aplicativo Caixa Tem qual é a quantia disponibilizada pelo governo federal. Essa informação também está disponível no app Auxílio Brasil. Para acessar a nova plataforma, basta se cadastrar ou informar a mesma senha do Caixa Tem.

LEIA TAMBÉM | Como sei se vou receber o Auxílio Brasil em 2021?