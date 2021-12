Auxílio Brasil de R$ 800 vai ser pago em 2022?

Neste mês as famílias aptas ao programa tiveram o primeiro reajuste e passaram a receber a quantia de R$400 por meio do benefício extraordinário

Um novo reajuste no valor do programa Auxílio Brasil está sendo discutido nos bastidores do governo. Com isso, o valor poderá subir para R$ 600 ou poderá haver o Auxílio Brasil R$800 em 2022.

Por conta desse anúncio muitos beneficiários ficaram esperançosos para receber uma quantia maior a partir de janeiro, por isso, veja a seguir se as famílias aptas ao programa Auxílio Brasil de R$ 800 vão realmente receber essa quantia.

Vai ter Auxílio Brasil de R$800?

O novo aumento do valor médio do benefício social foi cogitado por parlamentares aliados ao presidente Jair Bolsonaro, segundo informações do colunista Lauro Jardim do jornal. Inicialmente, o valor tratado foi de R$600. Mas esse reajuste seria feito com o objetivo de melhorar o índice de rejeição do seu governo com o objetivo de uma reeleição em 2022. Por outro lado, o ministro Paulo Guedes informou que a ampliação do valor do Auxílio Brasil de até R$800 seria motivado apenas pela alta da inflação.

A previsão mais recente feita pelo Banco Central mostra que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) pode fechar o ano em 10,04%. Essa alta tem feito com que o preço de vários produtos e serviços também tenham um aumento, o que vem pesando consideravelmente no bolso dos consumidores.

Preocupado, o ministro afirmou ainda que o governo precisa parar esse aumento e, assim, não será necessário haver um novo reajuste no programa. Sobre o assunto, o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP-PI), ressaltou durante entrevista ao jornal Valor, que não há espaço fiscal para aumentar novamente o valor médio do programa e que não está sendo considerado o Auxílio Brasil R$800.

Quanto vai ser o Auxílio Brasil em 2022?

Como não há previsão oficial de que vai haver o reajuste no Auxílio Brasil R$800 em 2022, o governo vai continuar pagando os R$400. Essa foi uma promessa feita pelo Ministério da Cidadania, que garantiu que nenhuma família vai recebe menos que essa quantia.

Para cumprir com essa promessa foi criado neste mês o benefício extraordinário, instituído pela Medida Provisória 1.076. Mas com a aprovação da PEC dos Precatórios garantiu a abertura de um espaço fiscal no valor de R$106,1 bilhões será possível aumentar os gastos no próximo ano, o que vai possibilitar o custeio da mesma quantia até dezembro de 2022.

Para isso, o governo deve prorrogar a concessão do benefício extraordinário a partir de janeiro, quando também será ampliado o número de beneficiários do programa. Assim, a expectativa é de que o Auxílio Brasil passe a atender pelo menos 17 milhões de famílias de baixa renda, mesmo que o Auxílio Brasil R$800 não seja liberado.

Cálculo do benefício

A quantia mensal varia para cada beneficiário, visto que o governo calcula o auxílio de acordo com os benefícios complementares que a família possui direito de receber, além do número de dependentes e o cumprimento das condicionalidades desses benefícios. São eles:

Benefício Primeira Infância: valor mensal de R$ 130 por pessoa (para famílias com crianças de até 36 meses incompletos);

Benefício Composição Familiar: valor mensal de R$ 65 por pessoa (para famílias com gestantes, crianças e adolescentes de 3 a 17 anos e/ou jovens de 18 a 21 anos e matriculados na educação básica);

Benefício de Superação da Extrema Pobreza: valor de R$ 100 (concedidos caso a família não supere o nível da extrema pobreza);

Auxílio Criança Cidadã: R$ 200 para crianças que estudam em turno parcial e R$ 300 para aquelas em turno integral;

Auxílio Esporte Escolar: 12 parcelas mensais de R$ 100, além de parcela única de R$ 1.000 para adolescentes entre 12 e 17 anos e que se destacam nos Jogos Escolares Brasileiros;

Bolsa de Iniciação Científica Júnior: 12 parcelas mensais de R$ 100, além de parcela única de R$ 1.000 para estudantes que se destaquem em competições acadêmicas e/ou científicas;

Auxílio Inclusão Produtiva Urbana: quantia de R$ 200 mensais (limitado a um recebimento por família) para famílias inscritas no Auxílio Brasil com vínculo empregatício comprovado e carteira assinada;

Benefício Compensatório de Transição: para famílias que tiveram perda de renda com as mudanças na transição do valor do Auxílio Brasil, em comparação com o que era pago pelo Bolsa Família;

Auxílio Inclusão Produtiva Rural: quantia de R$ 200 mensais (limitado a um recebimento por família) para aquelas que possuem entre seus membros agricultores familiares;

Para conferir o valor que sua família terá direito em 2022, basta fazer a consulta por meio do aplicativo do programa chamado Auxílio Brasil. Essa plataforma está disponível tanto para celulares Android, quanto para smartphones com sistema iOS. Fique atento, pois existem outros aplicativos parecidos e que não são oficiais.

Para isso, é necessário cadastrar os dados do responsável pela família e uma senha (também é possível utilizar a senha do Caixa Tem ou do extinto Bolsa Família). Depois, procure pela opção “ver parcelas” para conferir a situação do benefício e o valor.

Caso haja um novo reajuste do Auxílio Brasil R$800 também aparecerá no aplicativo. Outra opção é entrar em contato com a Caixa Econômica Federal por meio do telefone 111. O atendimento funciona de segunda a domingo, das 7h às 22h.