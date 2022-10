Auxílio Brasil: quem deve atualizar o Cadastro Único em 2022?

Na quinta-feira (13), o Ministério da Cidadania estendeu o prazo para atualização do Cadastro Único por mais 30 dias, indo até 14 de novembro. Aqueles que não revisarem seus dados poderão ter o Auxílio Brasil cortado. Mas quem deve atualizar o Cadastro Único esse ano ainda? Entenda.

Quem deve atualizar o Cadastro Único?

Segundo o Ministério da Cidadania, os beneficiários precisam atualizar o cadastro a cada dois anos ou sempre que houver alguma alteração de informação, como mudança do responsável familiar.

Contudo, com a pandemia de COVID-19, o Ministério suspendeu essa medida e passou a convocar as famílias, de forma escalonada para fazer a revisão. A ideia era evitar aglomerações nos Cras (Centro de Referência de Assistência Social) e impedir a contaminação das pessoas pelo vírus.

Com a mudança, os beneficiários que realizaram a última atualização em 2016 ou 2017 devem atualizar suas informações esse ano. Já famílias que revisaram os dados em 2018 e 2019, serão convocadas nos anos seguintes.

Prazo para atualizar o Cadastro Único?

O prazo para atualizar os dados iria até sexta-feira, dia 14, contudo, o Ministério da Cidadania estendeu por mais 30 dias. Então, a data limite para confirmar as informações ou fazer as alterações necessárias é dia 14 de novembro.

O que acontece se não atualizar o cadastro único?

Aqueles que não fizerem a atualização do cadastro correm o risco de perder o Auxílio Brasil ou outro programa social em que estiver inscrito.

As famílias que atualizaram seus dados em 2016 e 2017 e não revisarem seus dados esse ano, até 14 de novembro, serão cortadas do benefício a partir de 2023. Segundo dados do governo, mais de 1,3 milhões de famílias precisam fazer a revisão nos próximos 30 dias.

Como saber se preciso atualizar meu cadastro único?

Para consultar se é necessário fazer atualizações no cadastro, o cidadão pode entrar no aplicativo do CadÚnico e fazer a verificação. O aplicativo pode ser baixado nos sistemas Android e IOS, pela Google Store e pela App Store, respectivamente.

Também é possível verificar pela internet, na versão web do programa. Se as informações estiverem corretas, basta confirmá-las que o cadastro estará atualizado.

Se houver alguma alteração a ser feita, o responsável familiar deve se dirigir a um Cras para fazer as modificações necessárias pessoalmente. O site do governo disponibiliza neste link, os endereços dos locais onde é possível fazer as alterações em todo o Brasil.

Por que o CadÚnico é importante?

O Cadastro Único ou CadÚnico é um registro para que o governo identifique quem são as famílias de baixa renda no Brasil, além de entender a situação em que elas vivem. Embora o Governo Federal tenha criado o sistema, quem o opera atualmente são as prefeituras.

É por meio do CadÚnico que os cidadãos conseguem entrar em programas sociais, como o Auxílio Brasil, vale-gás, ID jovem e Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Ao se cadastrar no sistema, o cidadão pode tentar entrar em algum programa de benefício. Contudo, não é garantido que ele será aceito, pois a prefeitura analisa cada inscrição para entender se o indivíduo se enquadra em alguma opção.

Receber o Auxílio Brasil

O Auxílio Brasil foi criado no governo Bolsonaro como substituição do antigo Bolsa Família. O programa visa distribuir renda às pessoas mais vulneráveis no Brasil.

O valor fixo do benefício é de R$ 400,00, mas esse ano foi aprovada um projeto de emenda à constituição, a PEC Kamikaze, que aumentou o programa para R$ 600,00 até o final do ano.

Podem participar do Auxílio Brasil, famílias em extrema pobreza, famílias em situação de pobreza e famílias em regra de emancipação. Para isso, é necessário o cadastro no CadÚnico.

Em setembro de 2022, mais de 20 milhões de famílias receberam o benefício pelo programa.

Em outubro, o calendário do Auxílio Brasil foi antecipado pelo governo federal. O benefício está sendo distribuído desde o dia 11 e terminará no dia 25. O recebimento varia de acordo com o número final do NIS do responsável familiar. Veja o calendário:

