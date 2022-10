Os beneficiários do Auxílio Brasil já podem solicitar empréstimo consignado. Entre as regras, o Ministério da Cidadania, a pasta responsável pela gestão do programa, limitou os juros a 3,5% ao mês e o número de parcelas é de. no máximo, 24 vezes. Cada banco pode oferecer taxas menores, a depender da negociação com o beneficiário. Abaixo o DCI explica quem pode e como contratar empréstimo consignado Auxílio Brasil. Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe as últimas notícias de economia Contratar empréstimo consignado Auxílio Brasil O beneficiário que deseja contratar o empréstimo consignado Auxílio Brasil deve procurar uma das 12 instituições bancárias que estão oferecendo o empréstimo consignado. Veja abaixo o passo a passo de como contratar empréstimo consignado Auxílio Brasil: O empréstimo precisa ser contratado pelo responsável familiar, ou seja, a pessoa da família titular da conta da Caixa, onde é depositado o benefício todos os meses, segundo informação do UOL; Pela Caixa Econômica por exemplo, que é um dos bancos a realizar o empréstimo consignado Auxílio Brasil, os beneficiários podem ir a qualquer agência e até lotérica solicitar, conforme informou a presidente da Caixa, Daniella Marques; O responsável familiar vai precisar autorizar o acesso às informações pessoais e bancárias por parte da instituição bancária escolhida, o que provavelmente poderá ser feito direto pelo aplicativo do Auxílio Brasil, da mesma forma como ocorre em empréstimos usando o FGTS; O responsável familiar deve apresentar documentos pessoais como CPF, RG, cartão do Auxílio Brasil, número do NIS (Número de Identificação Social), além de comprovante de residência; A orientação do Ministério da Cidadania é de que se evite as empresas intermediárias, e o empréstimo consignado seja contratado diretamente com os bancos. A recomendação também é de que os beneficiários entrem em contato com os bancos a fim de verificar a melhor proposta, isto é, qual banco vai oferecer juros menores; O empréstimo consignado Auxílio Brasil não poderá ser contratado pelo telefone. Na hora de contratar empréstimo consignado Auxílio Brasil, o beneficiário deve estar ciente do valor total do empréstimo com e sem juros, a taxa efetiva mensal e anual dos juros, todos os acréscimos que possam incidir sobre o valor contratado. O contratante também deve ser informado do início e do fim do desconto, isso porque o empréstimo consignado do Auxílio Brasil será descontado direto da folha de pagamento do benefício, o que garante juros menores ao cliente, já que o banco tem a certeza de que vai receber aquele valor. Em qual banco pode ir para contratar empréstimo consignado Auxílio Brasil? De acordo com o Ministério da Cidadania, os interessados em contratar o empréstimo consignado Auxílio Brasil podem procurar as seguintes instituições financeiras, que estão habilitadas junto ao Governo Federal. Ao todo, 12 bancos estão autorizados a fazer o empréstimo consignado Auxílio Brasil aos beneficiários e também para quem recebe o BPC. Confira a lista dos bancos para contratar empréstimo consignado Auxílio Brasil: Caixa Econômica Federal Banco Agibank S/A Banco Crefisa S/A Banco Daycoval S/A Banco Pan S/A Banco Safra S/A Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S/A Facta Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento Pintos S/A Créditos QI Sociedade de Crédito Direto S/A Valor Sociedade de Crédito Direto S/A Zema Crédito, Financiamento e Investimento S/A Lembrando que ao contratar o empréstimo consignado Auxílio Brasil, a população beneficiária vai autorizar o Governo Federal a descontar da folha de pagamento até 40% do benefício mensal. Isso porque este é o valor máximo que o beneficiário pode usar do auxílio, a chamada “margem”. Como funciona?

Contratar empréstimo consignado Auxílio Brasil: depois de publicadas as regras pelo Ministério da Cidadania, os beneficiários tanto do Auxílio Brasil quanto do BPC já podem contratar esta modalidade de empréstimo.

Conforme o próprio Governo Federal, as parcelas serão descontadas diretamente do pagamento todos os meses com juros menores do que os praticados pelo mercado financeiro.

Ainda segundo o Ministério da Cidadania, o empréstimo consignado Auxílio Brasil pode ser feito pelo responsável familiar da família beneficiária, diretamente em instituições financeiras habilitadas junto ao Governo Federal, conforme descrito no tópico acima.

A contratação fica restrita apenas aos responsáveis familiares pelo benefício. É importante frisar que a contratação não é obrigatória e, como reforça o próprio ministério, nenhuma instituição financeira pode obrigar o beneficiário a fazer qualquer contrato.

A parcela do empréstimo pode ser de até 40% do valor do benefício mensal, a chamada “margem” do consignado.