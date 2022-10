Auxílio Brasil antecipado em outubro 2022: veja o novo calendário de pagamentos

Governo Federal decidiu que vai adiantar o pagamento do programa no mês de outubro.

O Ministério da Cidadania publicou, em Diário da União na segunda-feira, dia 3o, a autorização do Auxílio Brasil antecipado em outubro 2022. Com isso, benefício que seria pago entre os dias 18 e 31 de outubro passa a ter o calendário de 11 a 25 de outubro, cinco dias antes da realização do segundo turno das eleições 2022.

Auxílio Brasil antecipado em outubro 2022 para antes do primeiro turno da eleição

A decisão de antecipar o Auxílio Brasil foi publicada apenas um dia após o encerramento do primeiro turno, em que ficou decidido que Lula (PT) e Bolsonaro (PL) irão para o segundo turno. Além disso, com a nova data, os beneficiários do programa vão receber o dinheiro, no máximo, até cinco dias antes da realização do segundo turno.

A decisão do Governo Federal ficou entendida como uma estratégia de Jair Bolsonaro para captar mais votos para o segundo turno, já que todos terão recebido o valor antes do dia 30. Além disso, Bolsonaro tenta diminuir a rejeição que tem entre os mais pobres no Brasil.

Em setembro foram 20,66 milhões de beneficiários do programa. A expectativa é de que o número de outubro seja parecido com esse

Calendário do Auxílio Brasil

O auxílio começará a ser distribuído na terça, 11 de setembro, para os cadastrados no programa que tenham o Número de Identificação Social (NIS) terminado em 1. Em seguida, os outros pagamentos serão feitos de forma escalonada seguindo o final do NIS, durante os dias úteis. Veja o calendário do Auxílio Brasil antecipado em outubro 2022:

11 de outubro, terça-feira – Beneficiários com NIS de final 1

13 de outubro, quinta-feira – Beneficiários com NIS de final 2

14 de outubro, sexta-feira – Beneficiários com NIS de final 3

17 de outubro, segunda-feira – Beneficiários com NIS de final 4

18 de outubro, terça-feira – Beneficiários com NIS de final 5

19 de outubro, quarta-feira – Beneficiários com NIS de final 6

20 de outubro, quinta-feira – Beneficiários com NIS de final 7

21 de outubro, sexta-feira – Beneficiários com NIS de final 8

24 de outubro, segunda-feira – Beneficiários com NIS de final 9

25 de outubro, terça-feira – Beneficiários com NIS de final 0

Como receber o auxílio?

O pagamento é feito mensalmente pelo governo. Se o cidadão foi aprovado para receber o Auxílio Brasil, ele poderá receber seu pagamento de algumas formas.

Beneficiários com poupança social digital, conta corrente, conta corrente especial e/ou conta contábil podem receber o pagamento nesses meios. Aqueles que recebiam o Bolsa Família pelo aplicativo Caixa Tem, continuam recebendo da mesma forma.

Para fazer a consulta das parcelas, o beneficiário pode checar no aplicativo Auxílio Brasil ou na internet. Se ainda tiver mais dúvidas ele pode ligar nos números do Ministério da Cidadania 121 ou no 111 para informações da Caixa Econômica Federal.

O que é o Auxílio Brasil?

O Auxílio Brasil é um programa de distribuição de renda que entrou no lugar do antigo Bolsa Família. O valor do benefício era de R$ 400,00. Mas em julho deste ano, foi aprovada a “PEC Kamikaze”, que aumentou o valor para R$ 600,00. Desde agosto, os beneficiários recebem a nova quantia.

O intuito do programa é distribuir renda à famílias em situação de pobreza e extrema pobreza no Brasil.

O projeto de emenda à Constituição declarou estado de emergência para aumentar os gastos do governo fora do teto. Contudo, a criação da PEC ignorou a lei eleitoral que proíbe que programas sociais sejam aumentados em ano eleitoral.

Famílias em situação de extrema pobreza: que têm renda per capita de até R$ 105,00 por mês.

Famílias em situação de pobreza: que têm renda per capita entre R$ 105,01 e R$ 210, 00 por mês. Contudo, para que essas famílias participem é preciso que elas tenham gestantes, mães que amamentam ou pessoas com menos de 21 anos.

Famílias em regra de emancipação: são beneficiários que conseguem emprego formal, mas sua renda familiar não ultrapassa R$ 525, 00 por pessoa.

Como se inscrever para receber o auxílio?

Famílias que já estavam inscritas no Bolsa Família, automaticamente estão inscritas no Auxílio Brasil.

Mas para aqueles que não estão cadastrados em nenhum programa social, é preciso fazer o Cadastro Único.

Aplicativo CadÚnico ou site

Para isso, o cidadão pode baixar o aplicativo “CadÚnico” e se inscrever no pré-cadastro. Também é possível fazer o pré-cadastro pelo site do governo. O membro responsável pela família deve colocar seus dados e dos outros familiares.

Caso não seja possível fazer o pré-cadastro online, o RF pode se dirigir ao atendimento do Cadastro Único diretamente e fazer todo seu cadastro pessoalmente.

Feito isso, o responsável familiar (RF) tem até 240 dias para ir até ao posto de atendimento do Cadastro Único completar seu cadastro. O RF precisa ter, no mínimo, 16 anos e, preferencialmente, ser mulher.

Vale lembrar que o cadastro no CadÚnico é um pré-requisito para participar de programas sociais. Após se inscrever na plataforma, o Ministério da Cidadania seleciona as famílias que vão entrar no programa, após fazer análise de seus dados.

Programas complementares do benefício

O Auxílio Brasil também conta outros projetos de renda complementar que variam de acordo com o perfil de cada família.

Benefício Primeira Infância: Concede R$ 130, 00 para famílias com crianças de até 2 anos.

Benefício de Composição Familiar: Concede R$65,00 para famílias com gestantes ou pessoas com idade entre 18 e 21 anos.

Benefício de Superação da Extrema Pobreza: Concede R$ 65,00 para famílias em extrema pobreza que tenham membros com idade entre 18 e 21 anos.

Inclusão Produtiva Urbana: Concede R$ 200,00 para quem comprovar emprego formal.

Inclusão Produtiva Rural: Pagamento R$ 200,00 para agricultores familiares.

Criança Cidadã: Prevê pagamento de R$ 200,00 a R$ 300,00 para famílias com crianças de até 4 anos e que não conseguiram vagas em creches públicas ou conveniadas.

Bolsa Esporte Escolar: Prevê o pagamento de 12 parcelas de 12 parcelas de R$ 100 mensais mais uma parcela única de R$ 1 mil para famílias que tenham jovens entre 12 e 16 anos, que se destacam em competições esportivas oficiais.

Bolsa Iniciação Científica Júnior: Prevê pagamento de 12 parcelas de 12 parcelas de R$ 100 mensais mais uma parcela única de R$ 1 mil para famílias que tenham estudantes que se destacam em competições acadêmicas.

Estratégia de Bolsonaro nas eleições e o Auxílio Brasil antecipado em outubro 2022

O adiantamento do Auxílio Brasil pelo governo pode ser entendida como uma estratégia de Jair Bolsonaro (PL) para conquistar as camadas pobres da sociedade no segundo turno. Segundo apuração da Folha de S.Paulo, 24% dos municípios mais pobres votaram em Bolsonaro e 71% votaram em Lula (PT).

Além disso, segundo a observação do padrão de votos, a chance do atual presidente ter vencido em uma cidade diminui proporcionalmente ao número de beneficiários do programa de transferência de renda que existem no local.

No primeiro turno, Bolsonaro teve 43,2% dos votos válidos, seu adversário Lula teve 48%. Ambos se enfrentam no dia 30 de outubro, no segundo turno.