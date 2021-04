Auxílio emergencial 2021: lista de aprovação será divulgada amanhã

Os beneficiários do auxílio emergencial 2021 poderão saber a partir de sexta-feira (2) se foram contemplado com a nova rodada do benefício. As consultas, conforme a previsão inicial do governo federal, estariam disponíveis a partir desta quinta (01), mas foram adiadas por conta do volume de dados.

Os dados estarão disponíveis na página do Ministério da Cidadania, no site da Dataprev e também pela Caixa. Segundo o ministro da Cidadania, João Roma, em entrevista à rádio CBN, o sistema está sendo finalizado e que “é uma gama muito grande informação, envolve várias instituições”.

A consulta da liberação do auxílio emergencial pode ser feita pela página “Consulta Auxílio”, disponível no sítio: https://consultaauxilio.cidadania.gov.br/consulta/#/. Outros canais disponíveis são o site auxilio.caixa.gov.br ou pelo telefone 111. O beneficiário precisa do CPF para saber se vai ou não receber a nova rodada de pagamentos.

Por nota, a Dataprev diz que a nova data foi definida “em função da necessidade de alinhamento dos canais de atendimento dos três órgãos diretamente envolvidos no programa – Ministério da Cidadania, Dataprev e Caixa”.

Passo a passo para consultar aprovação no auxílio emergencial

O primeiro passo é entrar no ‘Portal de Consultas do Governo Federal – Dataprev’ (https://consultaauxilio.cidadania.gov.br/consulta/#/); Em seguida, basta informar o nome completo; Logo após, preencha o nome da mãe (caso não tenha registro de mãe, basta selecionar a opção Mãe desconhecida); Informe a data de nascimento; Feito isso, selecione a opção não sou um robô, em seguida, clique em enviar.

Pronto! Caso você seja um beneficiário, o crédito aparecerá junto a data de disponibilidade do benefício. Além do resultado da análise, a plataforma do Dataprev também deve informar aos usuários os seguintes pontos:

Motivação da negativa do benefício, em caso de não aprovação;

Situação da segunda solicitação;

Contestação do pedido negado.

Leia também:

Auxílio emergencial deve pagar parcelas atrasadas de até R$ 250

O que a Dataprev analisa no auxílio emergencial de 2021?

Descubra se foi aprovado no Auxílio Emergencial 2021