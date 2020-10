Auxílio emergencial: 5,2 milhões de pessoas recebem nova parcela hoje

Nesta quarta-feira (21), a Caixa Econômica Federal deposita a sétima parcela do auxílio emergencial para 1,6 milhão de beneficiários do Bolsa Família. Recebem o dinheiro as pessoas que tem o Número de Identificação Social (NIS) terminado em 3. A parcela diz respeito ao auxílio residual, ou seja, de R$ 300 (ou R$ 600 para mães chefes de família).

Ao passo que, trabalhadores de fora desse programa e que fazem aniversário em agosto, também recebem mais uma parcela do auxílio. Sendo assim, 3,6 milhões de brasileiros terão R$ 600 ou R$ 300 depositados em conta poupança digital da Caixa. Quem já recebeu as cinco primeiras parcelas de R$ 600, recebe agora a metade do valor, R$ 300. O pagamento faz parte do ciclo 3.

A saber, no calendário do auxílio emergencial dessa semana tanto trabalhadores do Cadastro Único ou inscritos por meio de aplicativo, quanto beneficiários do Bolsa Família recebem parcelas do auxílio emergencial.

Calendário para os beneficiários do Bolsa Família

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Sendo assim, o calendário do auxílio emergencial para os beneficiários do Bolsa família segue a ordem do dígito final do número do NIS e ocorre nos dez últimos dias úteis do mês. Veja as datas para esse mês, em que ocorre o pagamento da sétima parcela:

19 de outubro: beneficiários com NIS de final 1

20 de outubro: beneficiários com NIS de final 2

21 de outubro: beneficiários com NIS de final 3

22 de outubro: beneficiários com NIS de final 4

23 de outubro: beneficiários com NIS de final 5

26 de outubro: beneficiários com NIS de final 6

27 de outubro: beneficiários com NIS de final 7

28 de outubro: beneficiários com NIS de final 8

29 de outubro: beneficiários com NIS de final 9

30 de outubro: beneficiários com NIS de final 0

Como utilizar o auxílio emergencial?

Os aniversariantes do mês de agosto que tiveram o auxílio emergencial depositado hoje, só poderão sacar e transferir o dinheiro no dia 28 de novembro. Mas o recurso pode ser usado de outras formas através do aplicativo Caixa Tem. É possível pagar contas doméstica, como água, luz e telefone. Bem como, realizar compras com cartão de débito virtual e pagamentos em lojas físicas por meio de QR Code.

Para pagar boletos basta acessar o aplicativo Caixa Tem e clicar em “Realizar pagamentos” Será possível usar câmera para ler o código de barras, ou digitá-lo.

Já para fazer uso do cartão de débito virtual, a orientação é escolher a opção “Cartão de Débito Virtual. Feito isso, aparecerá a imagem do cartão com os dados correspondentes. Basta clicar em “gerar”. Em seguida, é só usar o código na hora de comprar pela internet. Nota-se que cada operação exige um código diferente