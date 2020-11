Auxílio emergencial: beneficiários do Bolsa Família começam a receber 8ª parcela

Nesta terça-feira (17), 1,6 milhão de beneficiários que fazem parte do Bolsa Família recebem a 8ª parcela do auxílio emergencial. Recebem hoje aqueles com o Número de Identificação Social (NIS) terminado em 1 .

Trata-se da 3ª parcela do auxílio residual, no valor de R$ 300 (ou R$ 600 para mães chefe de família). É a penúltima parcela do benefício que esse grupo vai receber. Nota-se que os contemplados do Bolsa Família, foram incluídos no auxílio emergencial de maneira automática e recebem o benefício de maior valor.

Para os demais beneficiários do auxílio emergencial os pagamentos são feitos em ciclos, com datas para depósito em conta poupança digital e para liberação de saques e transferência. Sendo dividido de acordo com o mês de nascimento dos cidadãos.

Calendário da 8ª parcela do auxílio emergencial para quem faz parte do Bolsa Família

O pagamento da 8ª parcela do auxílio emergencial para quem faz parte do Bolsa Família começou hoje e finaliza em 30 de novembro. Para esse grupo os recebimentos ocorrem nos dez últimos dias úteis de cada mês, seguindo a ordem do número final do NIS. Veja o calendário de todos os depósitos parcela atual:

17 de novembro: beneficiários com NIS terminado em 1

18 de novembro: beneficiários com NIS terminado em 2

19 de novembro: beneficiários com NIS terminado em 3

20 de novembro: beneficiários com NIS terminado em 4

23 de novembro: beneficiários com NIS terminado em 5

24 de novembro: beneficiários com NIS terminado em 6

25 de novembro: beneficiários com NIS terminado em 7

26 de novembro: beneficiários com NIS terminado em 8

27 de novembro: beneficiários com NIS terminado em 9

30 de novembro: beneficiários com NIS terminado em 0

Por fim, veja o calendário de pagamentos da 9ª e última parcela do auxílio emergencial para contemplados pelo Bolsa Família:

10 de dezembro: beneficiários com NIS terminado em 1

11 de dezembro: beneficiários com NIS terminado em 2

14 de dezembro: beneficiários com NIS terminado em 3

15 de dezembro: beneficiários com NIS terminado em 4

16 de dezembro: beneficiários com NIS terminado em 5

17 de dezembro: beneficiários com NIS terminado em 6

18 de dezembro: beneficiários com NIS terminado em 7

21 de dezembro: beneficiários com NIS terminado em 8

22 de dezembro: beneficiários com NIS terminado em 9

23 de dezembro: beneficiários com NIS terminado em 0

