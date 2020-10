Nesta terça-feira (20), a Caixa Econômica Federal deposita a sétima parcela do auxílio emergencial para 1,6 milhão de beneficiários do programa Bolsa Família. Recebem o dinheiro as pessoas que tem o Número de Identificação Social (NIS) terminado em 2. A parcela diz respeito ao auxílio residual, ou seja, de R$ 300 (ou R$ 600 para mães chefes de família).

Além disso, hoje a Caixa libera saques e transferências para 4 milhões de trabalhadores nascidos em outubro. Sendo assim, podem ter acesso à parcela que receberam no dia 28 de setembro. Esse movimento faz parte do ciclo 2 e diz respeito aos brasileiros que não estão no Bolsa Família.

A saber, no calendário do auxílio emergencial dessa semana tanto trabalhadores do Cadastro Único ou inscritos por meio de aplicativo, quanto beneficiários do Bolsa Família recebem parcelas do auxílio emergencial.

Calendário para os beneficiários do Bolsa Família

Sendo assim, o calendário do auxílio emergencial para os beneficiários do Bolsa família segue a ordem do dígito final do número do NIS e ocorre nos dez últimos dias úteis do mês. Veja as datas para esse mês, em que ocorre o pagamento da sétima parcela:

19 de outubro: beneficiários com NIS de final 1

20 de outubro: beneficiários com NIS de final 2

21 de outubro: beneficiários com NIS de final 3

22 de outubro: beneficiários com NIS de final 4

23 de outubro: beneficiários com NIS de final 5

26 de outubro: beneficiários com NIS de final 6

27 de outubro: beneficiários com NIS de final 7

28 de outubro: beneficiários com NIS de final 8

29 de outubro: beneficiários com NIS de final 9

30 de outubro: beneficiários com NIS de final 0

Como fazer saques e transferências do auxílio emergencial?

Como dito, trabalhadores que fazem aniversário em outubro podem a partir de hoje sacar e transferir o dinheiro da parcela que receberam anteriormente. Antes dessa liberação, pode-se usar o auxílio emergencial para pagamento de contas domésticas, compras com cartão de débito virtual e pagamentos em lojas físicas por meio de QR Code.

Então, para sacar o benefício, basta ir em lotérica, correspondente Caixa Aqui ou em agência da Caixa. Ademais, para conseguir efetuar saque sem cartão é preciso acessar o aplicativo Caixa Tem e clicar na opção “gerar código de saque”. Pode-se usar o código em até uma hora.

Por fim, a transferência do auxílio também é feita através do aplicativo Caixa Tem. O trabalhador deve escolher a opção “Transferir dinheiro”. Depois disso, basta digitar os dados da conta bancária que deseja transferir e concluir a operação. Dessa forma, o destinatário pode ser uma conta da mesma titularidade do beneficiário ou de outra pessoa.