Auxílio emergencial: Caixa paga benefício a 3,7 milhões neste domingo

Aniversariantes do mês de setembro, que não estão inscritos no Bolsa Família receberão, a partir de amanhã, a parcela do auxílio emergencial do governo federal. O benefício social foi criado por conta da pandemia do novo coronavírus e foi estendido até dezembro desde ano.

Nascidos em setembro

A Caixa Econômica realizou neste domingo (06) o depósito para nascidos em setembro que fazem parte do ciclo 5. É chamado de ciclo cada calendário em que todos os beneficiários (exceto os do Bolsa Família) recebem, pelo menos, uma parcela, independente de qual seja.

Isso significa que o valor será de R$ 300 (ou R$ 600 para mulheres chefe de família) ou o valor total de R$ 1,2 bilhão no âmbito do auxílio emergencial. Cerca de 3,5 milhões de brasileiros, nascidos em setembro, receberão o auxílio nas poupanças digitais, por meio do aplicativo Caixa Tem.

Do total, 173,2 mil pessoas vão receber R$ 114,7 milhões referentes às parcelas do auxílio emergencial. A maior parte, contudo, de R$ 1,1 bilhão, diz respeito à fase de extensão do benefício, e contempla os demais 3,3 milhões.

Os recursos depositados neste domingo podem ser usados para pagamento de contas, compras na internet e nas maquininhas de cartão em mais de um milhão de estabelecimentos comerciais. O beneficiário que quiser realizar o saque do auxílio emergêncial, deve esperar até o dia 20 de janeiro, que é quando ele estará liberado.

Nova versão do auxílio emergencial

A nova versão do benefício prevê o pagamento de no máximo quatro parcelas de R$ 300 cada. No caso das mães chefes de família, o valor é de R$ 600.

A Caixa efetuará mais três pagamentos do auxílio emergencial, na versão estendida.

Outubro, Novembro e Dezembro

Os nascidos em outubro terão acesso aos recursos no próximo dia 09, já aqueles nascidos em novembro, no dia 11 de dezembro, e, em dezembro, no dia 12 de dezembro.