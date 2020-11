Auxílio Emergencial cancelado pode ser contestado até hoje (2)

Possua indicativo de óbito nas bases de dados do governo federal

Tenha menos de 18 anos, exceto em caso de mães adolescentes

Esteja preso em regime fechado

Tenha sido declarado como dependente no Imposto de Renda de alguém que se enquadre nas hipóteses dos itens 5, 6 ou 7 acima

No ano de 2019 recebeu rendimentos isentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte cuja soma seja superior a R$ 40 mil

Tinha em 31 de dezembro de 2019 a posse ou a propriedades de bens ou direitos no valor total superior a R$ 300 mil

Recebeu em 2019 rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70

Mora no exterior

Tem renda mensal acima de meio salário mínimo por pessoa e renda familiar mensal total acima de três salários mínimos

Recebeu benefício previdenciário, seguro-desemprego ou programa de transferência de renda federal após o recebimento de Auxílio Emergencial (exceto Bolsa Família)

(exceto Bolsa Família) Conseguiu emprego formal após o recebimento do Auxílio Emergencial.

Datas do pagamento até o final do ano

O governo já liberou as datas de pagamento do Auxílio Emergencial até o final do ano. Atualmente, a Caixa está terminando o pagamento do terceiro, equivalente a sexta parcela para alguns beneficiários e a primeira parcela da extensão do programa para outros. Mas, para seguir dentro do cronograma de pagamentos, o banco começou o quarto ciclo, que inclui a sétima parcela do auxílio emergencial para aqueles que foram aprovados em abril deste ano.