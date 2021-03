Auxílio emergencial: consulta com CPF indica quanto cidadão recebeu

Os cidadãos interessados em fazer uma consulta acerca da situação no auxílio emergencial, podem verificar quanto receberam do benefício ao informar o seu CPF. Seja nas parcelas do auxílio de R$ 600 ou de R$ 300. Além disso, é necessário também informar o nome completo, nome da mãe e data de nascimento. Essa verificação pode ser feita no site da Dataprev.

Mesmo com os pagamentos encerrados em 2021 é possível consultar e fazer uma contestação do benefício negado por meio de processo judicial. Nota-se que o auxílio emergencial foi criado com o objetivo de amparar trabalhadores informais, autônomos e desempregados durante a pandemia da Covid-19. E também se estendeu aos inscritos do Bolsa Família.

Pagamentos do benefício

Os pagamentos do auxílio emergencial relacionados ao calendário oficial do programa foram finalizados no dia 29 de dezembro de 2020. Ao passo que, as liberações para saques e transferências seguiram até o dia 27 de janeiro de 2020.

Além disso, no dia 28 de janeiro de 2021 cerca de 196 mil pessoas receberam valores referentes ao benefício. Eram beneficiários que tiveram o benefício reavaliado ou a contestação aprovada. Este último lote teve o montante de R$ 248,6 milhões.

Nota-se que o auxílio foi pago em cinco parcelas de R$ 600 (ou R$ 1200 para mães chefe de família). E também contou com pagamento até o fim do ano de parcelas do auxílio residual de R$ 300 (ou R$ 600 para mães chefe de família). O número de parcelas totais variou de acordo com o lote que as pessoas entraram no programa.

Como verificar o recebimento do auxílio emergencial com CPF?

Para consultar o auxílio emergencial, o cidadão deve acessar o site do Ministério da Economia e clicar em “Consulta”. Feito isso, ocorrerá um redirecionamento para página de “Consulta ao Auxílio Emergencial” do Dataprev.

- PUBLICIDADE -

Em seguida, o cidadão precisa informar o seu CPF, nome completo, nome da mãe e data de nascimento, nos campos correspondentes. E depois clicar em “Enviar”. Os resultados da consulta variam com a situação de cada pessoa.

Caso a pessoa não tenha solicitado o auxílio, aparecerá a mensagem de “requerimento não encontrado”. Ao passo que se a mesma fez o pedido e não foi aprovado, serão indicados os motivos da negativa. E, se o cidadão recebeu as parcelas em 2020 serão indicados dados sobre o benefício.

Como contestar em 2021?

Ainda é possível contestar a negativa do auxílio emergencial neste ano. Para isso, o interessado deve procurar a Defensoria Pública da União (DPU), e então contestar os indeferimentos e cancelamentos do benefício. É possível fazer o processo por esse canal até o dia 31 de março de 2021.

Dessa forma, como o pagamento do auxílio já foi finalizado, só serão pagas parcelas remanescentes relativas a contestações e processos judiciais. As possibilidades de contestação via site da Dataprev já foram encerradas.

Novo auxílio emergencial

Com o fim do auxílio emergencial pago em 2021, mas continuidade das dificuldades econômicas enfrentadas na pandemia da Covid-19, o governo federal e o Congresso Nacional estudam liberar um novo auxílio.

- PUBLICIDADE -

O novo formato do programa deve abranger menos beneficiários e ter valor menor que o do ano passado. Fala-se no pagamento de quatro parcelas de R$ 250, sendo depositadas de abril a junho de 2021. Também se estima que o benefício deve chegar a mais de 40 milhões de cidadãos nesse ano.

Ademais, é possível que mães solteiras não tenham direito a duas cotas do auxílio emergencial, como ocorreu no ano passado. Assim como, os inscritos do Bolsa Família podem ficar de fora na reformulação do beneficio.

Leia também:

Recebeu auxílio emergencial? Veja como declarar no Imposto de Renda

Novo auxílio emergencial: saiba quem deve receber as parcelas

Auxílio Emergencial será de até R$ 250 e vai de março a junho