Auxílio Emergencial: 3ª parcela do Bolsa Família será paga dia 17 de novembro

Os beneficiários do Bolsa Família que optaram pelo Auxílio Emergencial vão ter a 3ª parcela em 17 de novembro . Sendo assim, cidadãos com NIS de final 1 recebem R$ 300 ou R$ 600. Contudo, vale lembrar que os pagamentos acontecem conforme o número final do Número de Identificação Social, inscrito no Cartão do Bolsa Família.

Além disso, quem recebe o Bolsa Família terá o pagamento das quatro parcelas do Auxílio Emergencial Residual, mas também chamado de extensão. Nesse caso, somente os beneficiários que recebem valor abaixo do R$ 300 do programa têm direito.

Calendário do Auxílio Emergencial – Bolsa Família

A Caixa Econômica Federal já divulgou o calendário de pagamento das parcelas do mês de novembro, para beneficiários do Bolsa Família. Para isso, é importante atentar-se para o número final do NIS.

Sendo assim, confira a data de pagamento do Auxílio Emergencial de R$ 300 ou R$ 600 para quem recebe o Bolsa Família:

17 de novembro – NIS final 1

18 de novembro – NIS final 2

19 de novembro – NIS final 3

20 de novembro – NIS final 4

23 de novembro – NIS final 5

24 de novembro – NIS final 6

25 de novembro – NIS final 7

26 de novembro – NIS final 8

27 de novembro – NIS final 9

30 de novembro – NIS final 0

​​Por fim, o recebimento do benefício emergencial é somente a partir do dia previsto no calendário. Ou seja, antes da data, o saque não está disponível. Portanto, observe no seu cartão esse número e confira no calendário o dia que você irá receber em cada mês.

Bolsa Família

Os beneficiários do Bolsa Família puderam optar pelo Auxílio Emergencial durante a pandemia. Sendo assim, ter o pagamento que lhes fosse mais vantajoso.

Portanto, quem optou pelo Auxílio Emergencial e é beneficiário do Bolsa Família recebe o benefício emergencial em substituição do programa social. Mas, a partir de janeiro de 2020, voltam a receber o valor inicial do Programa nos dias pré-estabelecidos pelo governo.

