Auxílio emergencial negado? Veja como recorrer na Justiça

O primeiro lote de pagamentos do auxílio emergencial já começou a ser pago. No entanto, milhões de brasileiros tiveram o auxílio emergencial negado em 2021. O pedido de contestação da negativa pode ser feito no site da Cidadania. Para alguns casos, ainda, é necessário recorrer à Justiça para liberar o valor, confira a seguir quais situações são essas.

Os beneficiários que precisam recorrer na Justiça podem mover a ação pela Defensoria Pública da União (DPU) e também nos Juizados Especiais Federais. Para a nova rodada de pagamentos deste ano, estima-se que 18 milhões de pessoas não receberão os valores.

O pedido de contestação por meio judiciais requerem que o beneficiário comprove o direito ao auxílio. A comprovação é com base no motivo da negativa alegada pela Dataprev.

Quem tem direito ao auxílio emergencial 2021?

Para receber o auxílio emergencial 2021 é preciso ter recebido o benefício em dezembro do ano passado. Além disso, é necessário se enquadrar nos demais critérios da nova rodada do programa.

Em relação a renda, os beneficiários devem ganhar até meio salário mínimo por mês, ou seja, R$ 550. á a renda familiar total não deve ser maior do que três salários mínimos por mês, ou seja, R$ 3.300.

Pessoas que adquiram emprego de carteira assinada não podem receber o benefício. No entanto, segundo as regras da MP que aprovou o pagamento deste ano, há algumas exceções. O trabalhador que está com contrato formal, mas há três meses não recebe salário, pode ganhar o auxílio este ano. Além disso, a Caixa incluiu outros 200 mil trabalhadores nas novas rodadas de pagamentos.

Quem estava recebendo o benefício ao longo do ano passado, mas teve a concessão cancelada pelo governo antes de dezembro, também não pode receber.

Outra regra para receber é ter mais de 18 anos de idade, com exceção de mães adolescentes. Estagiários, residentes médico ou residentes multiprofissional e beneficiários de bolsa de estudo também não recebem o benefício de 2021.

Onde consultar a aprovação do auxílio emergencial?

No site da Cidadania basta informar o nome, CPF, data de nascimento e nome da mãe. Caso o pedido apareça como negado, basta contestar a decisão. Em alguns casos, ainda é necessário entrar na Justiça se a negativa permanecer e o beneficiário tiver como comprovar que pode receber os valores.

Confira aqui quais são os motivos possíveis de contestar pelo site da Cidadania.

Quando entrar na Justiça por conta do auxílio emergencial negado

Caso a contestação no site da Cidadania não seja aprovada, o beneficiário pode entrar na Justiça para recorrer. Outros motivos são: se o benefício for negado sem explicações; se cidadão pode comprovar que tem direito, mas não foi incluso; beneficiário discorda do valor do benefício; e quando o cidadão discorda das regras para a concessão do auxílio emergencial.

Como recorrer?

Pelo aplicativo da Defensoria Pública da União, o CPU Cidadão. O app está disponível para os smartphones Android e iOS. Por lá é possível receber ajuda inicial para resolver as questões relacionadas a concessão negada do auxílio emergencial.

O cidadão também pode entrar no site da DPU no endereço www.dpu.def.br. O atendimento pelo órgão só é possível em regiões abrangidas pela DPU.

Para recorrer pelo Juizado Especial Federal basta seguir o passo a passo: