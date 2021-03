Auxílio emergencial: veja como atualizar cadastro no Caixa Tem

O auxílio emergencial foi depositado para os beneficiários através do aplicativo Caixa Tem. Nesta plataforma, os cidadãos puderam acessar a poupança social digital e movimentar o dinheiro. Dessa forma, a Caixa Econômica Federal, divulgou um calendário para atualizar cadastro no Caixa Tem.

O objetivo é trazer maior segurança à plataforma, de modo a diminuir as chances de fraudes. No ano passado, houve registros de atuações fraudulentas relacionadas ao recebimento do auxílio. Nota-se que o aplicativo Caixa Tem, também é usado para o pagamento dos benefícios do Bolsa Família.

O que é o Caixa Tem?

O Caixa Tem é um aplicativo que permite o acesso a variadas formas de transações bancárias, e permite o uso da poupança social digital. Ele foi usado para o pagamento do auxílio emergencial e também do saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) no ano passado. Além disso, contém abono salarial do Programa de Integração Social (PIS) e seguro-desemprego.

O aplicativo pode ser baixado nas lojas Android e iOS. Ao passo que, permite consultar saldo e extrato, fazer pagamentos e transferências de até R$ 600 por transação e até R$ 1.200 por dia, para quem tem conta na Caixa.

Quais serviços estão disponíveis no aplicativo?

Confira também que tipo de transações é possível fazer no aplicativo Caixa Tem:

Cartão de Débito Virtual: com essa ferramenta, os usuários conseguem fazer compras online. Basta clicar na opção de “Cartão de Débito Virtual” e depois em “Gerar”, ao parecer imagem do cartão com os dados correspondentes. No momento da compra, sera preciso informar o código gerado.

Pagamento de boletos: o aplicativo também permite realizar pagamentos de boletos e contas domésticas. Para isso, deve-se clicar na opção de “Realizar pagamentos” e depois escolher entre digitar o ou usar a câmera do celular para ler o código de barras.

Transferências: outra possibilidade é fazer transferências de valores no aplicativo. Para isso, o usuário deve clicar em “Transferir dinheiro” e então digitar os dados da conta que deseja transferir, bem como o valor.

Como atualizar cadastro no Caixa Tem?

Para atualizar cadastro no Caixa Tem, por onde devem ocorrer os pagamentos do novo auxílio emergencial, não é necessário ir até uma agência da Caixa. O procedimento é realizado de forma totalmente online, pelo aplicativo.

O primeiro passo é fazer login no aplicativo, ou baixá-lo caso tenha excluído. Para entrar é necessário informar CPF e senha. Em caso de não lembrar da senha de seis dígitos, é possível recuperá-la através do e-mail.

Para a atualização, a plataforma deve solicitar foto do documento do RG ou CNH, comprovante de residência. Bem como, o envio de selfie do cidadão segurando o seu documento pessoal. As orientações para o procedimento estarão na tela inicial do aplicativo.

Além disso, é preciso ter atenção ao realizar a verificação do cadastro e não acessar serviços distintos. Como é o caso do “Cliente Top”, que está no aplicativo mas não tem relação com o pagamento do auxílio emergencial.

Qual o calendário para a atualizar cadastro no Caixa Tem?

O calendário para atualizar o cadastro do Caixa Tem ocorrerá de forma escalonada, e usa como divisão o mês de nascimento dos cidadãos. Nota-se ainda, que quem não fizer a atualização não perderá o direito ao benefício ou terá o pagamento suspenso. Mas o processo é importante para evitar golpes no benefício. Veja o cronograma para atualizar:

11 de março: os nascidos em janeiro e fevereiro devem atualizar o cadastro no Caixa Tem;

12 de março: os nascidos em março e abril devem atualizar;

15 de março: os nascidos em maio de junho devem atualizar;

16 de março: os nascidos em julho e agosto devem atualizar;

17 de março: os nascidos em setembro e outubro devem atualizar;

18 de março: os nascidos em novembro e dezembro devem atualizar.

Como será o novo auxílio emergencial?

As regras gerais do novo auxílio emergencial ainda não estão definidas, bem como a data de início dos pagamentos deste ano. Nesta semana, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o benefício deve variar entre R$ 175 a R$ 375. Ao passo que, o valor médio será de R$ 250.

A partir da aprovação da PEC emergencial a recriação do auxílio emergencial deve ser implementada. No texto aprovado pelo Senado, há o limite de R$ 44 bilhões para o pagamento das parcelas do auxílio neste ano. O texto passa por votação da Câmara.

Em 2020, houve o depósito de cinco parcelas de R$ 600 (ou R$ 1200 para mães chefe de família). Bem como, o pagamento até o fim do ano de parcelas do auxílio residual de R$ 300 (ou R$ 600 para mães chefe de família). O beneficio foi destinado a trabalhadores informais, autônomos e desempregados durante a pandemia da Covid-19. E também se estendeu aos inscritos do Bolsa Família.

