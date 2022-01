Auxílio Manauara vai até quando em 2022? Veja as datas de pagamento

Para amparar as famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social, a Prefeitura de Manaus segue realizando os pagamentos do Auxílio Manauara. O benefício atende mais de 40 mil famílias e já foi prorrogado duas vezes no ano passado Diante disso, o pagamento do Auxílio Manauara vai até quando? Confira o que se sabe sobre o programa em 2022.

Auxílio Manauara vai até quando?

Após ser prorrogado duas vezes no ano passado, o Auxílio Manauara tem o fim oficial programado para o dia 31 de janeiro de 2022. Desta vez, com o avanço da vacinação contra a covid, não há aceno da prefeitura de que o programa será continuado.

Também não há nenhuma previsão da prorrogação desse pagamento na Lei Orçamentária Anual de 2022.

Para aqueles que se perguntam sobre o pagamento do Auxílio Manauara vai até quando, ressaltamos que a 12ª parcela já começou a ser depositado nas contas digitais dos beneficiários. Os cidadãos nascidos entre os meses de janeiro e abril, por exemplo, já podem sacar o dinheiro.

Esses pagamentos foram liberados nesta semana, entre os dias 24 e 25. Por sua vez, os demais beneficiários devem acompanhar o calendário oficial para saber até quando vai o Auxílio Manauara e quando poderão fazer a retirada do dinheiro. Diante disso, reunimos a seguir todas as datas desse pagamento que será finalizado no dia 31, confira:

Nascidos em maio e junho: recebem dia 26 de janeiro;

Nascidos em julho e agosto: recebem dia 27 de janeiro;

Nascidos em setembro e outubro: recebem dia 28 de janeiro;

Nascidos em novembro e dezembro: recebem dia 31 de janeiro;

Para o saque basta utilizar o aplicativo Caixa Tem, que é a mesma plataforma utilizada para o pagamento do Auxílio Brasil. O procedimento é bastante simples: acesse o sistema com o CPF e a senha cadastrada e busque pela opção “saque sem cartão”.

Depois, informe quantia desejada para que seja emitido um código de saque. Feito isso, vá até uma das casas lotéricas e informe ao atendente o código para fazer a retirada do dinheiro. Esse mesmo procedimento pode ser feito nos caixas eletrônicos da Caixa Econômica Federal.

O que é o Auxílio Manauara e quem tem direito?

O Auxílio Manauara é um benefício municipal que concede mensalmente aos cidadãos que residem em Manaus a quantia de R$200,00. Esse pagamento foi anunciado no final de janeiro de 2021, após aprovação de um projeto de lei e é executado pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc).

É importante ressaltar que não é mais possível se inscrever para receber esse auxílio, que vem sendo pago apenas para os cidadãos que possuem renda familiar per capita mensal acima de R$178,00. Além disso, o governo municipal também selecionou as famílias que naquela época eram beneficiárias do programa Bolsa Família e que possuíam crianças com idade entre 0 a 3 anos ou idosos acima de 60 anos.

Para a liberação desse pagamento aos trabalhadores informais maiores de 18 anos, foi levado em consideração se havia entre os membros da família crianças de até 3 anos de idade ou se eram considerados família unipessoal. A lista completa de beneficiários pode ser consultada pelo site auxilio.manaus.am.gov.br, basta informar o nome e o CPF do responsável pela família.

Veja também

Auxílio Brasil: veja como consultar o benefício pelo telefone