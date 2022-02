Auxílio pai solteiro fevereiro 2022: ainda é possível receber?

Além do pagamento do auxílio emergencial que concedeu uma quantia extra em janeiro, os cidadãos também podem pleitear outros benefícios concedidos mensalmente pelo governo federal

Muitos homens que são chefes de famílias monoparentais aguardam por novos pagamentos do auxílio pai solteiro fevereiro 2022.

Esse público também questiona o fato de que, inicialmente, a previsão do Ministério da Cidadania era de que a nova cota do auxílio emergencial beneficiaria cerca de 1,4 milhão de famílias de homens monoparentais, conforme prevê a Nota Conjunta nº 11/2021, publicada em novembro de 2021. No entanto, o pagamento foi feito apenas para 823,4 mil beneficiários, segundo informações que foram divulgadas pelo site Caixa Notícias.

Haverá pagamentos do auxílio pai solteiro fevereiro 2022?

Ainda não há informações oficiais sobre a realização de novos pagamentos do auxílio pai solteiro fevereiro 2022. O repasse do retroativo para esse público foi realizado em janeiro, quando foram depositadas de uma só vez nas contas digitais as quantias que variam entre R$ 600 e R$ 3.000.

O governo também não informou se o benefício extra será liberado para cerca de 500 mil pais solteiros que foram incluídos na previsão inicial dos pagamentos. Até o momento, o que se sabe é que o auxílio extra beneficiou apenas os cidadãos que atenderam aos seguintes critérios:

ser chefe de família; responsável por pelo menos um menor de 18 anos, não possuir cônjuge ou companheira, ter recebido a cota simples do auxílio emergencial em 2020; não ter outro membro familiar que tenha recebido a cota dupla no valor de R$ 1.200 em 2020;

Segundo o governo, para conferir todas essas informações o Ministério da Cidadania realizou um processo de triagem, o que ocasionou na demora nos pagamentos que seria realizados em dezembro para os homens que não estão no programa Auxílio Brasil ou no CadÚnico. Para o público restante, o pagamento seria liberado a partir de 2022.

Não recebi o auxílio pai solteiro, o que fazer?

Quem não recebeu o pagamento extra deve verificar se, de fato, o auxílio pai solteiro foi pago. Diante disso, a orientação é conferir no site da Dataprev se o cidadão foi considerado apto ao pagamento. Para isso, acesse o site consultaauxilio.cidadania.gov.br/consulta/#/ e informa o CPF, nome completo, nome da mãe data de nascimento.

Em caso positivo, verifique em todas as contas vinculadas à Caixa Econômica Federal, visto que o dinheiro pode ter caído em uma poupança ou na conta digital que, por sua vez, deve ser conferida pelo aplicativo Caixa Tem. Mas se mesmo assim você verificar que o auxílio pai solteiro 2022 não foi depositado, saiba que o governo não pretende abrir um novo prazo para que os homens chefes de família possam fazer a contestação.

Esse procedimento foi possível apenas durante as sete parcelas que foram pagas até outubro de 2021, quando foram finalizados oficialmente os pagamentos do auxílio emergencial que foi criado para amparar as famílias de baixa renda durante a pandemia.

A opção para aqueles que atendem aos requisitos mas não receberam essa cota extra é acionar a Justiça através da Defensoria Pública da União (DPU). Para isso, conte com um advogado que ficará responsável por abrir um processo com o objetivo de pleitear novamente o pagamento auxílio pai solteiro 2022.

Outros auxílios ainda podem ser recebidos por pais solteiros

Os cidadãos que ficaram sem receber uma ajuda do governo diante do fim do auxílio emergencial, assim como do pagamento retroativo do auxílio pai solteiro, ainda podem pleitear outros pagamentos a partir do mês de fevereiro. Dentre eles, citamos os principais programas:

Auxílio Brasil: é oferecido pelo governo para famílias de baixa renda. Através desse programa, o cidadão pode receber a quantia mínima mensal de R$400 por família, de acordo com o perfil familiar.

Mas para receber esse pagamento é necessário estar inscrito e manter os dados do CadÚnico (Cadastro Único para programas sociais) sempre atualizados, além de ter renda de até R$ 105,00 para ser considerado em situação de extrema pobreza, ou de até R$ 210,00 para famílias em situação de pobreza. A partir disso, o governo informou que fará mensalmente a seleção de novos beneficiários.

Auxílio Gás: mesmo que não seja pago em fevereiro, os pais solteiros também podem receber nas próximas rodadas um vale de R$52 através do programa Auxílio Gás dos Brasileiros.

Se espera que novos beneficiários sejam incluídos no programa nos próximos meses, portanto, o cidadão também precisa cadastrar sua família no CadÚnico e ter renda familiar mensal menor ou igual a meio salário-mínimo por pessoa. Famílias que possuem membros que recebem o BPC (Benefício de Prestação Continuada) também têm direito a este pagamento.

Tarifa social de energia elétrica: para receber uma ajuda no pagamento da conta de energia, os pais solteiros podem receber a partir de fevereiro descontos na conta de luz. O requisito também é a inscrição no CadÚnico, assim, as famílias monoparentais serão inseridas no programa de forma automática mensalmente.

Desta forma, as famílias que consomem até 30 quilowatts/hora, terão redução de 65%. Para aquelas que consomem, de 31 a 100 kWh/mês, o valor fica 40% menor. Por sua vez, para o consumo que ficar entre 101 kWh a 220 kWh, haverá a redução de 10%. Acima dos 220 kWh/mês o custo da energia é similar à dos consumidores que não recebem o benefício.

BPC: chefes de famílias monoparentais também podem pleitear o recebimento do Benefício de Prestação Continuada (BPC) para os filhos que possuem deficiência. Neste caso, fica garantido o pagamento de um salário mínimo por mês que é pago pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Para ter direito ao BPC, é necessário que a renda por pessoa do grupo familiar seja igual ou menor que 1/4 do salário-mínimo e estar inscrito no CadÚnico.

PIS/Pasep: outro benefício financeiro que pode ser um auxílio pai solteiro em fevereiro 2022, é o recebimento do PIS que será liberado a partir do dia 8 ou do PASEP, cujos pagamentos serão feitos a partir do dia 15 de fevereiro. Esse pagamento é voltado para os cidadãos que trabalharam com carteira assinada em 2020 e receberam até dois salários mínimos. Também é necessário estar inscrito

