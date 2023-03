Banco Central Europeu sobe juros em 0,50%

O Banco Central Europeu anunciou na quinta-feira, 16 de março de 2023, uma nova alta de 0,5 ponto percentual, sinalizando que está pronto para fornecer liquidez aos bancos, se necessário, em meio à recente turbulência no setor bancário.

O BCE havia sinalizado por várias semanas que aumentaria as taxas novamente em sua reunião de março, já que a inflação nos 20 países que compartilham o euro permanece acentuadamente acima do nível-alvo.

“Projeta-se que a inflação permaneça muito alta por muito tempo. Portanto, o Conselho do BCE decidiu hoje aumentar as três principais taxas de juros do BCE em 50 pontos base”, afirmou o BCE em comunicado. Um ponto base é igual a 0,01%. Este último movimento eleva a taxa principal do banco para 3%.

Juros do Banco Central Europeu em março de 2023

Taxas de empréstimo: 3,75%,

Juros de refinanciamento: 3,5%

Depósito: 3%

O BCE tem aumentado as taxas em seu ritmo mais rápido já registrado para conter a inflação, mas uma derrota nos mercados globais desde o colapso do Silicon Valley Bank (SVB) nos Estados Unidos na semana passada ameaçou derrubar esses planos no último momento.

