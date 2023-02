Na 1ª Reunião do ano, Copom mantém Taxa Selic em 13,75%

O Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu nesta quarta-feira, 01/2, manter a taxa básica de juros, a Selic, em 13,75% até 21 de março, data da próxima reunião. A estabilidade veio em linha com a expectativa da maioria de economistas e analistas do mercado financeiro. Essa é a quinta vez consecutiva em que o Copom fixa a Selic em 13,75%. Embora não tenha subido, este percentual da taxa Selic é o maior patamar desde novembro de 2016, quando estava em 14%. "A decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante, que inclui os anos de 2023 e, em grau maior, de 2024", diz comunicado do Banco Central. No início de janeiro, em reunião com reitores, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou o patamar de juros no país. “A única coisa que não é dita como gasto por essa gente do mercado é o pagamento de juros da dívida. Eles acham que isso é investimento. Qual é a explicação de termos um juro de 13,5% hoje?”, questionou.

O que é a taxa selic? ​A Selic é a taxa básica de juros da economia. É o principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central (BC) para controlar a inflação. Ela influencia todas as taxas de juros do país, como as taxas de juros dos empréstimos, dos financiamentos e das aplicações financeiras.

Até o fim do ano, há outras 8 reuniões marcadas para decidir os rumos da economia brasileira:

21 e 22 de março

2 e 3 de maio

20 e 21 de junho

1º e 2 de agosto

19 e 20 de setembro

31 de outubro

1º de novembro

12 e 13 de dezembro

O que é o Copom?

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central do Brasil (BCB) é responsável por estabelecer a meta para a taxa básica de juros – a taxa Selic.

Reunindo-se oito vezes por ano (a cada 45 dias), o Copom é formado pelo Conselho de Governadores do BCB — Governador e Vice-Governadores. A programação anual de suas reuniões é divulgada com antecedência até junho do ano anterior.

As reuniões do Copom ocorrem em dois dias seguidos. No primeiro, os membros do Copom assistem a apresentações técnicas realizadas pela equipe do BCB, que abordam os desdobramentos e perspectivas recentes da economia brasileira e mundial, dos mercados financeiros e das condições de liquidez.

Já o segundo dia da reunião é reservado principalmente para a tomada de decisões, com base na avaliação dos membros do cenário macroeconômico e do balanço de riscos associado. O Comitê utiliza, assim, um amplo conjunto de informações para fundamentar sua decisão, que visa manter a taxa de inflação, medida pelaÍndice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA ), em linha com a meta de inflação fixada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN)