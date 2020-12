Banco do Brasil lança programa de renegociação de dívidas do Fies

Estudantes com dívidas com o Financiamento Estudantil (Fies) no Banco do Brasil, terão a possibilidade de renegociar suas parcelas até o fim do ano. O banco lançou um programa que disponibiliza descontos de 25% a 100% nos juros de mora.

O Fies é um programa do Ministério da Educação, cujo objetivo é financiar a graduação de estudantes matriculados em faculdades particulares. Podem participar estudantes com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo órgão.

Renegociação de dívidas do Fies no Banco do Brasil

Na renegociação de dívidas do Fies no Banco do Brasil as parcelas não podem ser menores que R$ 200. Veja as opções:

Para quem quitar todo o financiamento ou o saldo devedor haverá redução de 100% nos juros;

Quem optar por quatro parcelas semestrais e o reparcelamento em até 24 meses terá desconto de 60%;

Para parcelamentos em até 145 meses, o desconto é de 40%;

Em reparcelamentos de até 175 meses, o desconto é de 25%.

Estes descontos foram descritos pela Lei 14.024/2020, uma das medidas editadas para enfrentamento das consequências da pandemia da Covid-19. Nota-se que a renegociação de dívidas do Fies vale para contratos firmados até o segundo semestre de 2017, com débitos vencidos e não pagos até 10 de julho deste ano. Ademais, as parcelas podem começar a ser pagas em janeiro.

Como renegociar?

O estudante pode renegociar as dívidas do Fies em agências do Banco do Brasil. Ao passo que, até o dia 15 desse mês a instituição deve disponibilizar a adesão pelo seu aplicativo. Com a formalização do termo de adesão da renegociação, não se poderá cancelar ou mudar a forma de parcelamento, mesmo antes do vencimento da primeira parcela.

