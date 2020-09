Descubra quem são os bilionários mais jovens em 2020, segundo a revista de negócios Forbes. A novidade é que um brasileiro está no ranking!

Pedro de Godoy Bueno é herdeiro da fortuna de seu pai, Edson de Godoy Bueno, que foi médico e empresário do ramo da saúde, fundador da Amil. Bueno pai faleceu em fevereiro de 2017, aos 73 anos.

Self-made billionaires ou os bilionários (não herdeiros) mais jovens de 2020

Entre os bilionários mais jovens de 2020, somente três figuras do grupo enriqueceram por conta própria. Na verdade, duas, uma vez que Kylie Jenner foi retirada da lista.

Primeiramente, o self-made billionaire mais rico é John Collison. O irlandês de 30 anos é fundador da Stripe, empresa de pagamentos online, e teve a ideia da companhia enquanto estava fazendo faculdade no MIT.

Em segundo lugar, o americano Evan Spiegel fez sua própria riqueza ao fundar a Snap Inc., que era dona do aplicativo Snapchat. Spiegel fundou a companhia com um amigo (Bobby Murphy) durante a graduação em Stanford.

Kylie Jenner é retirada da lista do bilionários mais jovens 2020

Em terceira lugar, a última da lista que teria feito a sua própria fortuna é Kylie Jenner, irmã de Kim Kardashian e Kendall Jenner.

A empresária de 23 anos fundou a empresa de cosméticos Kylie Cosmetics, além de atuar no ambiente digital com influência online para Instagram.

Enfim, Kylie Jenner saiu da lista de bilionários mais jovens 2020 porque, segundo a Forbes, os contadores da família maquiaram os lucros da americana de 23 anos.

De acordo com a revista, ao consultar os registros da Coty -empresa de capital aberto que possui 51% da Kylie Cosmetics- a marca teria faturado 125 milhões de dólares. O valor, entretanto, contradiz com os 360 milhões de dólares declarados na documentação da família Jenner.

Segundo a publicação, os dados mascarados foram uma jogada publicitária para que Kylie recebesse destaque na mídia. Ademais, os empresários do ramo da beleza já sabiam que o patrimônio da Jenner não condizia com a realidade.

Lista dos bilionários mais jovens 2020

Agora, confira a lista dos bilionários mais jovens, organizada de acordo com o valor da fortuna:

John Collison

US$ 3,2 bilhões

30 anos

Em primeiro lugar está o irlandês John Collison, aos 30 anos de idade, com uma fortuna de US$ 3,2 bilhões. O empresário comanda a empresa de tecnologia de pagamentos online Stripe.

Gustav Magnar Witzoe

US$ 2,3 bilhões

27 anos

Em segundo está Gustav Magnar Witzoe, herdeiro de uma das maiores fazendas de peixe do mundo, Salmar ASA. Apesar do seu pai estar na chefia da companhia, Gustav filho, aos 27 anos, acumula US$ 2,3 bilhões de fortuna, além de possuir 47% das ações da empresa e investir em startups.

Jonathan Kwok

US$ 2 bilhões

28 anos

Adiante, o terceiro bilionário mais jovem de 2020 é Jonathan Kwok, empresário do ramo imobiliário de Hong Kong e diretor da Sun Hung Kai Properties, fundada por seu pai, Walter Kwok.

Evan Spiegel – Bilionários mais jovens 2020

US$ 1,9 bilhão

30 anos

Em seguida, o quarto lugar é de Evan Spiegel, que se tornou milionário aos 26 anos, porque criou o aplicativo de vídeos Snapchat. Hoje, aos 30, ele possui 1/3 da empresa junto com o outro sócio fundador, Bobby Murphy.

Pedro de Godoy Bueno: o único brasileiro da lista

US$ 1,1 bilhão

30 anos

Posteriormente, em quinto lugar está o único brasileiro da lista dos bilionários mais jovens 2020: Pedro de Godoy Bueno. Bueno filho assumiu a chefia da rede de laboratórios aos 24 anos de idade e é considero o CEO mais jovem de uma empresa de capital aberto do Brasil.

Katharina Andresen

US$ 1,1 bilhão

25 anos

Em seguida, no sexto lugar vem a primeira mulher da lista: Katharina Andresen. A herdeira possui 42% das ações da companhia norueguesa de investimentos Ferd.

Alexandra Andresen – Bilionários mais jovens 2020

US$ 1,1 bilhão

24 anos

Logo depois, na sétima posição, está Alexandra Andresen, que é um ano mais nova que sua irmã Katharina. Alexandra também é herdeira de 42% das ações da empresa de investimentos Ferd.

Lisa Draexlmaier

US$ 1 bilhão

29 anos

Ademais, Lisa Draexlmaier é dona da empresa alemã de autopeças Draexlmaier. Entre seus clientes estão Audi, BMW, Cadillac, Land Rover, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche e Tesla.

Ludwig Theodor Braun

US$ 1 bilhão

30 anos

Por fim, a lista se encerra com outro alemão. Ludwig Theodor Braun possui 10% das ações da empresa de equipamentos médicos B. Braun. Atualmente, o diretor da empresa é Ludwig Georg Braun, pai de Ludwig Theodor.