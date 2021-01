Bolsa Família aprovado? Veja passo a passo para consultar

Cerca de 14 milhões de famílias de todo o país são beneficiadas pelo programa Bolsa Família. Ao passo que outros cidadãos esperam pela oportunidade de receber os valores mensais. Após a inscrição no Cadastro Único, é possível verificar se o Bolsa Família foi aprovado ao acessar um sistema da Caixa Econômica Federal ou o Portal da Transparência.

Inscrição no programa

Não é possível se inscrever diretamente no Bolsa Família. Para fazer parte do programa, é preciso estar contemplado no Cadastro Único, sistema do governo federal que reúne dados sobre famílias pobres e extremamente pobres no Brasil. Bem como, é usado como referência para implementar políticas públicas em estados e municípios.

A inscrição nesse sistema costuma ser feita por meio de visitas domiciliares às famílias de baixa renda, realizadas pelos municípios. Mas o cidadão pode também ir até um Centro de Referência da Assistência Social (Cras) para cadastrar sua família. A renda mensal não pode passar de três salários mínimos.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

No momento da inscrição, o responsável familiar deve apresentar seu CPF ou Título de Eleitor. Além disso, deve indicar no mínimo um documento de cada membro da família. Também recomenda-se levar comprovante de endereço.

Como saber se o cadastro do Bolsa Família foi aprovado?

Então, confira duas formas de como verificar se o Bolsa Família foi aprovado. Uma por meio de sistema da Caixa Econômica Federal e outra ao acessar o Portal da Transparência.

Veja como consultar aprovação pela Consulta Pública Bolsa Família, sistema da Caixa Econômica Federal:

Acesse o sistema de Consulta Pública Bolsa Família; Clique na opção de “Consulta benefícios por família”; No formulário que aparecerá em seguida, se deve digitar o número de CPF do responsável Ao fazer isso, o nome do responsável familiar vai aparecer no campo correspondente; Ao clicar em consultar, vão aparecer informações sobre a família, a cidade em questão e se o Bolsa Família foi aprovado e está liberado.

Então, veja também como consultar a liberação do benefício pelo Portal da Transparência:

Acesse o site do Portal da Transparência; Clique na seção de “Benefícios ao Cidadão”; Aperte em “Consulta”; No item de “filtros aplicados” escolha selecione o seu município; Clique em “Consultar” para que a lista seja atualizada; Aperte na opção de “Detalhar” no nome da pessoa para ver mais dados.

Ademais, também é possível digitar o nome do responsável familiar ou número do NIS no campo de buscas gerais da plataforma.

Quem pode participar?

Além de entender como verificar se o Bolsa Família foi aprovado, também é importante saber as regras do benefício. Afinal, não basta estar inscrito no Cadastro Único para receber os valores mensais. Veja quem pode receber o pagamento do programa:

Todas as famílias com renda por pessoa de até R$ 89 mensais;

Famílias com renda por pessoa entre R$ 89,01 e R$ 178 mensais, desde que tenham crianças ou adolescentes de 0 a 17 anos.

Por fim, a concessão do benefício também depende de quantas famílias já foram atendidas no município e do orçamento do governo federal para o programa. A cada mês, o Ministério da Cidadania seleciona de maneira automatizada as famílias que serão incluídas para receber o benefício.

Leia também: