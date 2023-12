Bolsa Família de dezembro é antecipado e começa dia 11

O calendário do Bolsa Família de dezembro foi divulgado pelo governo e uma boa notícia é que ele será antecipado. Os pagamentos devem cair antes do Natal e estará disponível por volta 9h (horário de Brasília) do dia do depósito.

Resumo do pagamento do Bolsa Família: de 11 a 22 de dezembro

Datas do Bolsa Família

Vai ter 13º do Bolsa Família? Não

Calendário do Bolsa Família de dezembro 2023

A Caixa Econômica Federal vai liberar o Bolsa Família de dezembro em dias úteis, na parte da manhã. O dinheiro deve ser sacado em até 90 dias e se após esse prazo o valor continuar na conta, o saldo será bloqueado.

Para não correr risco de ficar sem o benefício é aconselhado que o valor seja retirado logo nos caixas eletrônicos da Caixa, correspondentes Caixa Aqui ou Lotéricas por pessoas acima dos 18 anos.

ORDEM DE PAGAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA DE DEZEMBRO

11 de dezembro, segunda-feira - NIS de final 1

12 de dezembro, terça-feira - NIS de final 2

13 de dezembro, quarta-feira - NIS de final 3

14 de dezembro, quinta-feira - NIS de final 4

15 de dezembro, sexta-feira - NIS de final 5

18 de dezembro, segunda-feira - NIS de final 6

19 de dezembro, terça-feira - NIS de final 7

20 de dezembro, quarta-feira - NIS de final 8

21 de dezembro, quinta-feira - NIS de final 9

22 de dezembro , sexta-feira - NIS de final 0

Vai sair o décimo terceiro do Bolsa Família?

Em 2023 não haverá o pagamento do 13º salário do Bolsa Família - assim como não aconteceu nos últimos anos. O governo federal já informou que não haverá pagamento extra do benefício, pois ele se trata de um benefício assistencial, logo não exige contribuição ao INSS. Além disso, desde a sua criação não foi previsto o pagamento de décimo terceiro salário.

O pagamento do 13º do Bolsa Família aconteceu apenas em 2019. Na época o valor do abono foi referente ao pagamento tradicional do programa o que custou aos cofres públicos cerca de R$ 2,5 bilhões. No entanto, a Medida Provisória 898/1 determinou que o dinheiro fosse disponibilizado apenas em dezembro do referido ano.

Como a Medida Provisória não foi votada nos plenários da Câmara e do Senado a tempo, acabou perdendo sua validade e não foi transformada em lei. Sendo assim, o pagamento não foi estendido para 2020 fazendo com que os beneficiários ficassem sem o 13 do Bolsa Família.