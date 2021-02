Bolsa Família: qual o valor do benefício para quem tem 1 filho?

Cerca de 14 milhões de famílias de todo o país, que se encontram em situação de pobreza ou extrema pobreza, são beneficiadas pelo programa Bolsa Família. Os valores são depositados mensalmente aos cidadãos, e podem variar. Além do benefício básico, o programa também oferece variáveis dependendo do caso e da composição da família. Confira:

Quem pode participar do programa?

Podem participar do programa e fazer o cadastro no Bolsa Família em 2021, famílias que vivem em situação de pobreza e de extrema pobreza. Veja quem pode receber:

Todas as famílias com renda por pessoa de até R$ 89 mensais;

Famílias com renda por pessoa entre R$ 89,01 e R$ 178 mensais, desde que tenham crianças ou adolescentes de 0 a 17 anos.

Qual o valor do Bolsa Família?

Famílias em situação de extrema pobreza, recebem o auxílio de R$ 89 por mês. Mas o valor pode variar caso a família tenha gestantes, mães que amamentam, crianças e adolescentes de 0 a 15 anos. Nesse sentido, o valor de cada benefício é de R$ 41,00 e cada família pode acumular até 5 benefícios por mês. O valor máximo do pagamento mensal é então de R$ 205. Além disso, famílias com adolescentes de 16 e 17 anos podem acumular até dois benefícios de R$ 48. Totalizando assim, R$ 96. Dessa maneira:

Benefício básico: R$89 pago para famílias em extrema pobreza, com renda mensal de até R$ 89 por pessoa;

Benefícios variáveis (até cinco por família): R$ 41 pago às famílias com renda mensal de até R$ 178 por pessoa e que tenham crianças ou adolescentes até 15 anos, grávidas (nove parcelas mensais) ou crianças de até seis meses (seis parcelas mensais);

Benefício variável vinculado ao adolescente (até dois por família): R$ 48 pago às famílias com renda mensal de até R$ 178 e que tenham adolescentes de 16 ou 17 anos;

Superação da extrema pobreza: valor calculado caso a caso, pago às famílias que continuam com renda mensal por pessoa inferior a R$ 89.

Como se cadastrar no Bolsa Família 2021?

Não há um cadastro direcionado apenas ao Programa Bolsa Família. Para participar do benefício, é necessário estar inscrito no Cadastro Único. Trata-se de um sistema do governo federal que reúne dados sobre famílias pobres e extremamente pobres no Brasil. Ele é usado como referência para implementar políticas públicas em estados e municípios.

Além disso, o cidadão precisa atender às regras do programa. A seleção das famílias é feita de maneira informatizada, a partir dos dados informados. Para realização do cadastramento, os municípios promovem visitas domiciliares às famílias de baixa renda de maneira periódica. Ademais, também é possível se cadastrar indo até um dos Centros de Referência da Assistência Social (Cras).

Para efetivar o cadastro o mesmo deve apresentar seu CPF ou Título de Eleitor. Também é preciso indicar no mínimo um documento de cada membro da família. Também recomenda-se levar comprovante de endereço. A concessão do benefício pode depender de quantas famílias já foram atendidas no município, bem como o limite de orçamento do governo federal para o programa.

Como consultar o saldo do Bolsa Família?

Para consultar o saldo do Bolsa Família é preciso acessar o site da Caixa. Veja o passo a passo:

Acesse o site de Consulta Pública Bolsa Família, sistema da Caixa Econômica Federal; Clique na opção de “Consulta benefícios por família”; Então aparecerá um formulário, nele se deve digitar o número de CPF do responsável familiar ou o número do NIS; Ao fazer isso, o nome do responsável familiar vai aparecer no campo correspondente; Enfim, aperte no nome e na próxima página será possível ver o saldo do Bolsa Família e os valores que já foram sacados.

