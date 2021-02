Saiba como evitar golpes do FGTS

O mega vazamento de dados liberou 223 milhões de CPFs, 40 milhões de CNPJs e 104 milhões de registros de veículos. Sem muitas alternativas, o trabalhador deve ficar atento as maneiras de se proteger de possíveis golpes e uso de dados por hackers para acessar seus benefícios. No caso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), os valores já foram alvos de golpes com o saque emergencial e o uso do aplicativo Caixa Tem, além do phishing em mensagens de redes sociais. Confira como evitar os golpes do FGTS:

Como funcionam os golpes do FGTS?

Um exemplo prático de como os golpes funcionam aconteceu com o saque emergencial do FGTS, que foi depositado automaticamente em contas de poupança social digital na Caixa, e são acessados pelo aplicativo Caixa Tem. Assim que o benefício é depositado, e enquanto não é liberado para saque, os golpistas acessam as contas e preenchem os dados do trabalhador para acessar o valor.

O golpe é feito a partir do CPF e nome dos trabalhadores. Através do aplicativo Caixa Tem, informando um e-mail falso, os golpistas pegam o dinheiro do trabalhador. O ponto de vulnerabilidade do aplicativo é que ele não solicita confirmação de identidade do usuário.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Para retirar o valor são pagos boletos gerados em carteira digital. Dessa forma, o trabalhador só percebe que caiu no golpe quando tenta se cadastrar no aplicativo e o sistema mostra que já existe cadastro em seu CPF. A mesma coisa aconteceu com o auxílio emergencial, por exemplo. Como o benefício utiliza do mesmo sistema, enfrentou as mesmas falhas.

Outra maneira que o golpe acontece, é quando trabalhadores recebem um link pelo WhatsApp ou outras redes sociais e respondem perguntas que dão veracidade ao golpe. Então, o usuário vai para uma página falsa onde digita os dados pessoais. Uma possibilidade também é o envio de links que solicitem a permissão para o envio de notificações.

Dessa maneira, a forma que o trabalhador possui para proteger-se de fraudes é conferindo o saldo constantemente e tomando ficar atento.

Utilize canais oficiais

Utilize apenas no aplicativo da instituição financeira. Para consultar o saldo, é importante utilizar apenas os aplicativos Caixa Tem e FGTS para evitar golpes. Dessa forma, caso haja a solicitação para entrar em um link ou site diferente para fazer o pagamento, é necessário desconfiar. Utilize apenas canais oficiais do banco da Caixa para obter informações sobre o saque do FGTS

No caso do saque emergencial e uso do aplicativo Caixa Tem, o trabalhador deve se precipitar e baixar o aplicativo oficial, cadastrando e-mail e número de telefone. Em caso de dúvidas no uso de sites oficiais, é preciso verificar se o link possui o https para que a conexão seja segura para a inserção de dados. O mesmo vale para o cadeado antes do endereço. O usuário pode clicar nele para verificar o certificado de segurança e data de validade.

Não clique em links desconhecidos

O phishing é uma fraude eletrônica com fim de roubar dados pessoais para fazer compras e transferências de valores. Segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), 70% das fraudes digitais usam essa armadilha de phishing. Links enviados através de redes sociais, WhatsApp, e-mail ou SMS podem ser golpes simulando canais oficiais para roubar senhas. Este link pode redirecionar o usuário a uma página falsa.

Além disso, também é importante não usar computadores públicos ou celulares de outras pessoas, ou mesmo utilizar um wi-fi aberto, carregadores de pessoas desconhecidas e transações enquanto o celular estiver em uma tomada de um lugar público utilizando o carregador de terceiros. Utilizar sempre navegadores e softwares de antivírus atualizados.

A Caixa não envia SMS com link e só envia e-mails se o cliente autorizar. Links suspeitos também podem levar à instalação de programas espiões, que podem ficar ocultos no celular ou computador, coletando informações de navegação e dados do usuário. O phishing muitas vezes vem acompanhado de informações sensacionalistas e “oportunidades imperdíveis”, para seduzir o usuário.

Não compartilhe dados

Por fim, não forneça senhas e outros dados de acesso em outros sites ou aplicativos. Além de se atentar aos canais oficiais, saiba que a Caixa jamais pede senha e assinatura eletrônica numa mesma página, sendo a assinatura digitada somente por meio da imagem do teclado virtual.

Leia também:

O que sabemos sobre o saque emergencial do FGTS de 2021?

Cálculo do FGTS: como saber quanto dinheiro tenho nas contas do fundo?