Cadastro Único online 2021: saiba como fazer a consulta do

Pessoas inscritas ou não no Cadastro Único podem fazer uma consulta pela internet sobre o sistema. Seja para verificar se estão cadastrados, ou para verificar informações e necessidade de atualização. A verificação do Cadastro Único online 2021 pode ser feita a partir do serviço de Consulta Cidadão, por meio de site ou aplicativo.

Nota-se que a inscrição do CadÚnico pode possibilitar a participação em programas como Bolsa Família, Tarifa Social de Energia Elétrica e Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Como baixar o aplicativo Meu CadÚnico?

Para baixar o aplicativo Meu CadÚnico e consultar informações do Cadastro Único online pelo celular, o cidadão deve acessar a loja de aplicativos de seu aparelho. Depois de pesquisar pelo nome “Meu CadÚnico”, basta clicar para instalar, esperar o download e depois abrir a plataforma.

Ao abrir o aplicativo, o usuário poderá realizar a Consulta Cidadão, que se trata de um acesso a suas informações de cadastro. Também é possível usar um mapa para verificar as unidades de inscrição no Cadastro Único em cada estado. O cidadão pode ainda verificar informações sobre alguns programas que usam essa base de dados para selecionar os beneficiários. Ao clicar no programa é possível saber a quem ele se destina, como solicitar, qual o órgão responsável e outras informações.

Como consultar o Cadastro Único online 2021?

Através da Consulta Cidadão, realizada no site ou aplicativo Meu CadÚnico, o cidadão consegue verificar se já está cadastrado nesse sistema de dados de família de baixa renda, bem como verificar os dados de inscrição e conferir se é necessário fazer uma atualização. É possível ainda emitir comprovante de cadastramento, que poderá ser impresso e usado quando necessário.

- PUBLICIDADE -

Então, para consultar o Cadastro Único online, o cidadão deve primeiro acessar o site ou aplicativo do sistema a partir de um aparelho com acesso a internet. Feito isso, é necessário preencher os campos com as informações solicitadas: nome completo, data de nascimento, nome da mãe, estado e município. Depois disso, clique em “Emitir Comprovante”.

Caso a pessoa que fez a consulta não esteja cadastrada no CadÚnico, aparecerá uma mensagem de “Pessoa não localizada”. O texto explica que as quatro informações solicitadas devem ser iguais àquelas informadas no momento do cadastramento. Nota-se ainda que pessoas cadastradas há menos de 45 dias da consulta não serão localizadas.

Por outro lado, se os dados estiverem corretos e a pessoa já estiver cadastrada há mais de 45 dias, será possível conferir as informações do Cadastro Único online. Na tela serão expostas informações como da pessoa que realizou a consulta

A partir disso, o cidadão pode imprimir o comprovante de cadastro ao clicar na imagem da impressora. Veja os dados que estão descritos no comprovante:

Identificação do nome da pessoa que fez a consulta;

Número de Identificação Social (NIS);

Data de nascimento;

Nome da mãe da pessoa;

Data de cadastramento da família no Cadastro Único;

Município e UF onde a família está cadastrada;

Data da última atualização cadastral da família;

Faixa de renda familiar total;

Faixa de renda familiar por pessoa (per capita);

O nome completo de cada um dos integrantes da família;

Data de nascimento de cada um dos integrantes da família;

NIS de cada um dos integrantes da família;

Identificação do Responsável Familiar, bem como a relação de parentesco com o Responsável Familiar de cada um dos integrantes da família.

Como verificar a validade do comprovante de cadastro?

- PUBLICIDADE -

O comprovante de cadastro, emitido a partir da consulta do Cadastro Único online, expõe os dados registrados no sistema relacionados ao mês informado na mensagem que pode ser vista na seção de “Observações”. De modo geral, os comprovantes refletem informações de cerca de 45 dias antes da data em que foram gerados.

Ademais, o usuário tem a opção de confirmar a validade do comprovante. Para isso, basta clicar em “Validar” na página da Consulta Cidadão. Depois disso, informar o número da certidão e seguir as orientações que virão em seguida.

É possível se inscrever pela internet?

Ao contrário da consulta do Cadastro Único online, não é possível se inscrever nesse sistema pela internet. Dessa forma, a família precisa ir até o setor responsável pelo CadÚnico em sua cidade para se inscrever. Em algumas localidades é possível ir até um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)

Apenas uma pessoa da família deve participar da entrevista para o cadastro. A qual será chamada de Responsável pela Unidade Familiar (RF). Ela deve ter mais de 16 anos de idade, morar na mesma residência da família e ser preferencialmente mulher.

Além disso, é preciso levar documentos pessoais de todos os membros da família. Bem como, comprovante de residência, para ajudar no cadastramento. Podem se cadastrar, as famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa ou ainda os grupos com renda mensal total de até três salários mínimos.

Leia também:

- PUBLICIDADE -

Cadastro Único: veja como funciona e como se inscrever

Cadastro Único tem mais de 24 benefícios mensais