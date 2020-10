Caixa libera desconto de até 50% em financiamento imobiliário

O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, anunciou novas medidas de financiamento imobiliário. Agora, portanto, o banco permitirá a retomada das parcelas de modo gradual, com descontos de até 50% nas parcelas.

Substituição da pausa no financiamento

No mês de março, a Caixa suspendeu totalmente os pagamentos dos financiamentos imobiliários em decorrência da pandemia. Assim, a medida gerou 180 dias de suspensão no pagamento. A última renovação aconteceu no fim de julho e continuou por mais dois meses.

Entretanto, o banco não disponibilizará mais uma nova suspensão nos prazos dos pagamentos. A nova medida adotada será a do pagamento parcial das parcelas, em duas linhas de crédito:

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Desconto de 25% por seis meses

Desconto de 50% por três meses

Os casos devem ser avalisados separadamente pela caixa. Além disso, Guimarães renovou a carência de seis meses para o início dos pagamentos em novos contratos de pessoa física. Neste caso, o benefício valerá para novas contratações feitas até o dia 30 de dezembro, com os compradores dos imóveis podendo esperar até seis meses para começar a pagar o financiamento.

Redução de juros

A Caixa também anunciou a redução de até 0,5 ponto percentual dos juros para aqueles que assinarem novos contratos de financiamento habitacional no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), a partir de quinta-feira (22). O sistema concederá mais de R$ 14 bilhões em crédito imobiliário, segundo o banco.

Além disso, a taxa de juros mais baixa caiu de 6,5% + Taxa Referencial (TR) para 6,25%, e o teto passou de 8,5% + TR para 8% + TR. A carência na aquisição de imóveis foi aumentada e a opção de pagamentos parciais de prestações por até seis meses.

Como funciona o financiamento imobiliário da Caixa?

A Caixa oferece linhas de crédito habitacional para aqueles que desejam comprar um imóvel novo vou usado com até 35 anos para pagar. Assim, ela avalia o imóvel e as condições de pagamento. A parcela do financiamento pode ser de até 30% da sua renda familiar bruta e é possível utilizar o seu FGTS como parte do pagamento.

Além disso, foi disponibilizado a contratação do financiamento habitacional por meio do aplicativo “Habitação Caixa”, que funciona em aparelhos Android e iOS.