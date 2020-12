Caixa libera hoje (02/12) auxílio emergencial para nascidos em julho

Nesta quarta-feira (02), a Caixa Econômica Federal paga nova parcela do auxílio emergencial a 3,6 milhões de beneficiários nascidos em julho . O pagamento faz parte do ciclo 5 e é válido para os inscritos via Cadastro Único, aplicativo ou site da Caixa.

Nova parcela para nascidos em julho

Para quem entrou no início do programa, esta é a 8ª parcela do benefício, veja os valores:

Quem entrou no início do programa recebe hoje a 8ª parcela, sendo a 3ª parcela do auxílio residual de R$ 300 (ou R$ 600 para mães chefe de família);

Outros beneficiários recebem a 7ª parcela do benefício, sendo a 2ª do auxílio residual de R$ 300 (ou R$ 600 para mães chefe de família);

Ao passo que, outros beneficiários recebem a 6ª parcela do benefício, sendo a 1ª do auxílio residual de R$ 300 (ou R$ 600 para mães chefe de família);

Quem ainda não recebeu as cinco primeiras parcelas, recebe depósito de R$ 600 (ou R$ 1200 para mães chefe de família).

O dinheiro dessa parcela será liberado para saque e transferência no dia 15 de janeiro. De modo que, o depósito da próxima parcela do auxílio emergencial para os aniversariantes do mês de julho ocorrerá no dia 20 de dezembro, já no ciclo 6 de pagamentos.

A saber, a Caixa deposita o auxílio emergencial em poupança social digital. Ela pode ser acessada por meio do aplicativo Caixa Tem. Antes da liberação para saque é possível usar os valores para pagar contas doméstica, como água, luz e telefone. Bem como, realizar compras com cartão de débito virtual e pagamentos em lojas físicas por meio de QR Code.

Pagamentos do ciclo 5 do auxílio emergencial

Então, veja as datas restantes de pagamentos do ciclo 5:

04 de dezembro: beneficiários nascidos em agosto

06 de dezembro: beneficiários nascidos em setembro

09 de dezembro: beneficiários nascidos em outubro

11 de dezembro: beneficiários nascidos em novembro

12 de dezembro: beneficiários nascidos em dezembro

