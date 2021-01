Caixa libera hoje (11) saque do auxílio emergencial para nascidos em maio

Nesta segunda-feira (11), a Caixa Econômica Federal libera os nascidos em maio para saque do auxílio emergencial. Cerca de 3,4 milhões de cidadãos podem sacar em espécie e transferir os valores recebidos nas duas últimas parcelas do benefício. Ainda nessa semana os nascidos em junho e julho também poderão sacar o dinheiro.

Essas parcelas finais foram depositadas em poupança social digital nos dias 29 de novembro e 171 de dezembro. Fazem parte dos ciclos 5 e 6 do auxílio emergencial, respectivamente. Essas datas valem para os inscritos via Cadastro Único, aplicativo ou site da Caixa.

Antes dessa liberação, os beneficiários já podiam movimentar o dinheiro através do aplicativo Caixa Tem. Para pagar contas domésticas e boletos, bem como para fazer compras online com o cartão de débito virtual.

Como sacar o auxílio emergencial?

É possível fazer o saque do auxílio emergencial com cartão da conta poupança da Caixa. Já para saques sem cartão, é necessário fazer login no aplicativo Caixa Tem. Depois, apertar na opção “Saque sem Cartão” e gerar um código para saque. Esse código poderá ser usado em até uma hora para sacar o dinheiro em casa lotérica, correspondente Caixa Aqui e agência da Caixa.

Além disso, também está liberada a transferência das últimas parcelas do auxílio emergencial. Para esse procedimento também é preciso fazer login no aplicativo citado. Feito isso a orientação é clicar em “Transferir dinheiro”, digitar os dados da conta que se deseja transferir, colocar o valor e apertar em “Confirmar”. Por fim, o comprovante poderá ser salvo ou compartilhado.

Como funcionou o pagamento?

O auxílio emergencial foi criado com a finalidade de amparar trabalhadores informais, autônomos e desempregados durante a pandemia da Covid-19.

Para os beneficiários de fora do Bolsa Família, o pagamento do auxílio emergencial foi dividido em seis ciclos com datas para depósito em conta digital e para liberação de saques e transferências. Seguindo a ordem do mês de nascimento dos cidadãos. O último depósito do benefício em poupança social digital foi feito no dia 29 de dezembro. Ao passo que a liberação para saques do auxílio emergencial segue até dia 27 de janeiro.

Já para os inscritos no Bolsa Família os pagamentos finais ocorreram entre os dias 10 e 23 de dezembro. O calendário seguiu a ordem do final do Número de Identificação Social (NIS) e ocorreu nos dez últimos dias úteis de cada mês.

Nota-se que os beneficiários receberam cinco parcelas de R$ 600 (ou R$ 1200 para mães chefe de família). Depois disso, passaram a pegar até o fim do ano parcelas do auxílio residual de R$ 300 (ou R$ 600 para mães chefe de família). Então, os cidadãos puderam receber no máximo nove parcelas no total, variando de acordo com o lote que entraram no programa.

Próximas liberações para saque do auxílio emergencial

Por fim, há mais sete datas de liberação para saques e transferências do auxílio emergencial, relacionadas aos nascidos de junho a dezembro. Confira:

13 de janeiro: liberação para nascidos em junho

15 de janeiro: liberação para nascidos em julho

18 de janeiro: liberação para nascidos em agosto

20 de janeiro: liberação para nascidos em setembro

22 de janeiro: liberação para nascidos em outubro

25 de janeiro: liberação para nascidos em novembro

27 de janeiro: liberação para nascidos em dezembro

