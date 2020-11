Caixa libera nesta segunda auxílio emergencial para nascidos em junho

Nesta segunda-feira (30), beneficiários nascidos em junho recebem R$ 600 ou R$ 300 do auxílio emergencial. Bem como, contemplados do Bolsa Família com Número de Identificação Social (NIS) terminado em 0 adquirem a oitava parcela do benefício.

O pagamento faz parte do ciclo 5 e é válido para inscritos via Cadastro Único, aplicativo ou site da Caixa.

Quem recebe o auxílio emergencial?

Para quem entrou no início do programa, esta é a oitava parcela do benefício, sendo a terceira parcela do auxílio residual de R$ 300 (ou R$ 600 para mães chefe de família). Quem ainda não recebeu as cinco primeiras parcelas, adquire hoje depósito de R$ 600 (ou R$ 1200 para mães chefe de família).

A saber, esse dinheiro será liberado para saques e transferências no dia 13 de janeiro. Enquanto depósito da próxima e última parcela para os aniversariantes do mês de junho ocorre em 18 de dezembro, no ciclo 6 de pagamentos.

Ademais, antes da liberação para saques é possível movimentar o recursos do auxílio emergencial através do aplicativo Caixa Tem. Pode-se pagar contas domésticas e boletos, bem como fazer compras online usando o cartão de débito virtual.

Nova parcela para grupo do Bolsa Família

Também hoje, contemplados do Bolsa Família que tem o NIS terminado em 0, recebem a oitava parcela do auxílio emergencial. Sendo a terceira parcela do auxílio residual, no valor de R$ 300 (ou R$ 600 para mães chefe de família). A saber, quem é do Bolsa Família, foi incluído no auxílio emergencial de maneira automática e recebem o benefício de maior valor.

Este pagamento finaliza os depósitos da oitava parcela para esse grupo. Ao passo que, a nona e última parcela para os beneficiários do Bolsa Família começa a ser paga no dia 10 de dezembro e segue até o dia 23 de dezembro. Nota-se que os recebimentos ocorrem nos dez últimos dias úteis de cada mês, seguindo a ordem do número final do NIS.

