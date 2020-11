Calendário do Auxílio Emergencial: confira os próximos pagamentos

O Calendário do Auxílio Emergencial acaba em dezembro. Sendo assim, o benefício emergencial é uma medida econômica para distribuir renda para brasileiros afetados pela pandemia. Dessa forma, cinco parcelas de R$ 600 e R$ 1.200 para mulheres chefes de família.

Além disso, mais quatro parcelas extras terão pagamento até o fim de dezembro, com a extensão do auxílio emergencial. Contudo, com a prorrogação do benefício, os inscritos recebem metade do auxílio inicial. Ou seja, parcelas de R$ 300 e R$ 600.

Também, inscritos no programa Bolsa Família podem optar por receber o auxílio emergencial, o que for mais vantajoso.

8ª Parcela – Ciclo 5

O quinto lote de pagamentos do auxílio emergencial ocorre entre a última semana de novembro e ínicio do mês de dezembro. Para isso, veja:

29 de novembro: nascidos em maio

30 de novembro: nascidos em junho

02 de dezembro: nascidos em julho

04 de dezembro: nascidos em agosto

06 de dezembro: nascidos em setembro

09 de dezembro: nascidos em outubro

11 de dezembro: nascidos em novembro

12 de dezembro: nascidos em dezembro

9ª Parcela – Ciclo 6

O ciclo 6 representa o último lote de pagamentos no calendário do auxílio emergencial. Dessa forma, confira as datas do mês da dezembro.

13 de dezembro: nascidos em janeiro e fevereiro

14 de dezembro: nascidos em março

16 de dezembro: nascidos em abril

17 de dezembro: nascidos em maio

18 de dezembro: nascidos em junho

20 de dezembro: nascidos em julho e agosto

21 de dezembro: nascidos em setembro

23 de dezembro: nascidos em outubro

28 de dezembro: nascidos em novembro

29 de dezembro: nascidos em dezembro

Sendo assim, os pagamentos tem depósito na Conta Poupança Social Digital. Também, os recursos são disponíveis no aplicativo Caixa Tem. Por fim, os beneficiários recebem também nas agências Caixa.

Calendário do Auxílio Emergencial – Bolsa Família

A Caixa Econômica Federal já divulgou o calendário do auxílio emergencial para beneficiários do Bolsa Família. Para isso, é importante atentar-se para o número final do NIS.

Sendo assim, confira a data de pagamento do Auxílio Emergencial de R$ 300 ou R$ 600 para quem recebe o Bolsa Família:

27 de novembro – NIS final 9

30 de novembro – NIS final 0

Por fim, já o último lote de pagamentos será em dezembro. Para isso, confira o calendário do auxílio emergencial do Bolsa Família:

10 de dezembro – NIS final 1

11 de dezembro – NIS final 2

14 de dezembro – NIS final 3

15 de dezembro – NIS final 4

16 de dezembro – NIS final 5

17 de dezembro – NIS final 6

18 de dezembro – NIS final 7

21 de dezembro – NIS final 8

22 de dezembro – NIS final 9

23 de dezembro – NIS final 0

