Caixa libera saque do auxílio emergencial para nascidos em março

Nesta segunda-feira (04), a Caixa Econômica Federal libera os nascidos em março para o saque da última parcela do auxílio emergencial. Cerca de 3,6 milhões de cidadãos já podem sacar em espécie o dinheiro depositado em poupança social digital nos ciclos 5 e 6.

Essas duas parcelas finais foram recebidas nos dias 25 de novembro e 14 de dezembro. Antes da liberação para saques e transferências do auxílio emergencial, os beneficiários já podiam movimentar o dinheiro através do aplicativo Caixa Tem.

Últimos depósitos em conta digital

O último depósito do benefício em conta digital foi feito no dia 29 de dezembro, para os aniversariantes de dezembro. Ao passo que, as datas para liberação de saques seguem até dia 27 de janeiro.

Dessa forma, essas datas valem para os beneficiários de fora do Bolsa Família. Para esse grupo, os pagamentos finais ocorreram entre os dias 10 e 23 de dezembro.

O auxílio emergencial foi criado com a finalidade de amparar trabalhadores informais, autônomos e desempregados durante a pandemia da Covid-19.

Como sacar o auxílio emergencial?

Para quem é beneficiário do Bolsa Família, o saque do auxílio emergencial pode ser feito com o Cartão Cidadão ou Cartão Bolsa Família. Já para quem é de fora desse programa, os saques podem ser feitos com cartão da conta poupança da Caixa.

Ademais, também é possível realizar saques sem cartão. Para isso, é necessário fazer login no aplicativo Caixa Tem. Depois ir apertar na opção “Saque sem Cartão” e gerar um código para saque. Esse código poderá ser usado em até uma hora para sacar o dinheiro em casa lotérica, correspondente Caixa Aqui e agência da Caixa.

Calendário de saques do auxílio emergencial

Por fim, confira as próximas datas de liberação para saques e transferências do auxílio emergencial:

06 de janeiro: nascidos em abril

11 de janeiro: nascidos em maio

13 de janeiro: nascidos em junho

15 de janeiro: nascidos em julho

18 de janeiro: nascidos em agosto

20 de janeiro: nascidos em setembro

22 de janeiro: nascidos em outubro

25 de janeiro: nascidos em novembro

27 de janeiro: nascidos em dezembro

