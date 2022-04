Caixa libera saque FGTS 2022: faça a consulta e veja quando receber

A consulta do saque extraordinário do FGTS (Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço) foi liberada nesta sexta-feira, 8. Para auxiliar os trabalhadores, a Caixa Econômica Federal fez atualizações em seu site e também disponibilizou uma nova versão do aplicativo FGTS, onde pode ser conferido quando a Caixa libera saque FGTS 2022.

Caixa liberou saque FGTS 2022?

Apesar do governo ter autorizado a liberação do saque FGTS 2022 pela Caixa Econômica Federal, por meio de medida provisória, o pagamento ainda não começou. O que está disponível a partir de hoje é apenas a consulta do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), que é parte dos trâmites necessários para que o recurso seja efetivamente pago aos brasileiros.

Através disso, é possível saber quando a Caixa libera saque FGTS 2022, além de conferir o valor disponível para resgate e os requisitos que garantem o recebimento do benefício trabalhista por meio desta nova modalidade de saque feito de forma emergencial.

Apesar de não ser necessário solicitar que a Caixa libere saque, os trabalhadores podem informar durante o período de consulta que não desejam receber o dinheiro quando a Caixa liberar saque FGTS 2022 ou solicitar o retorno o valor que for creditado para a conta do Fundo de Garantia, se mudar de ideia após o depósito.

Como consultar se o FGTS está disponível para saque?

Esse procedimento deve ser feito por meio do aplicativo FGTS que pode ser baixado nas lojas de App Store e Google Play Store. Depois, preencha os dados CPF, nome completo, data de nascimento e e-mail. Após o cadastro, toque em “Entrar no aplicativo” e siga o passo a passo:

>> informe o CPF e a senha cadastrada no app;

>> clique “Entrar”;

>> no menu inicial vá até o “saldo total do FGTS”;

>> procure pela opção “Saque Emergencial”;

>> clique em “ver extrato”.

Pelo aplicativo também é possível ver as informações sobre a quantia que será disponibilizada quando a Caixa libera saque FGTS 2022. Para cada trabalhador, o valor pode chegar à R$ 1 mil, mas a quantia exata vai depender da soma do saldo disponível e quantas contas do FGTS o cidadão possui, estejam elas ativas ou inativas

Outra forma de conferir informações desse pagamento é acessando o site fgts.caixa.gov.br. Para quem já utilizava essa plataforma, não é preciso se cadastrar novamente basta informar a mesma senha cadastrada anteriormente, o CPF ou o NIS (Número de Identificação Social).

Assim, procure pela opção “Saque Emergencial”. Os trabalhadores também podem ir até as agências e solicitar informações sobre o pagamento e quando a Caixa libera saque FGTS 2022, basta apresentar o CPF.

Calendário depósito FGTS 2022

O dinheiro poderá ser sacado, de fato, apenas a partir do dia 20 deste mês. O calendário desse pagamento segue de forma escalonada, tendo sido organizado pela Caixa Econômica Federal conforme o mês de nascimento dos trabalhadores. Os depósitos serão finalizados no dia 15 de junho.

Para saber quando receber o pagamento, basta acessar o aplicativo FGTS e procurar pelo calendário que traz todas as datas oficiais de quando a Caixa libera saque FGTS 2022. Confira quais são elas:

Dia 20/04 (quarta-feira): liberação para nascidos em janeiro;

Dia 30/04 (sábado): liberação para nascidos em fevereiro;

Dia 04/05 (quarta-feira): liberação para nascidos em março;

Dia 11/05 (quarta-feira): liberação para nascidos em abril;

Dia 14/05 (sábado): a Caixa libera saque FGTS 2022 para nascidos em maio;

Dia 18/05 (quarta-feira): liberação para nascidos em junho;

Dia 21/05 (sábado): liberação para nascidos em julho;

Dia 25/05 (quarta-feira): liberação para nascidos em agosto;

Dia 28/05 (sábado): liberação para nascidos em setembro;

Dia 01/06 (quarta-feira): a Caixa libera saque FGTS 2022 para nascidos em outubro;

Dia 08/06 (quarta-feira): liberação para nascidos em novembro;

Dia 15/06 (quarta-feira): liberação para nascidos em dezembro.

Quem perder esse prazo não ficará sem o dinheiro, visto que será possível fazer o saque até o dia 15 de dezembro. Depois dessa data, o FGTS será liberado apenas em situações previstas em lei, como a demissão sem justa causa ou aquisição da casa própria, por exemplo.

