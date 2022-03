Saque extraordinário FGTS 2022: veja como sacar seu dinheiro

O dinheiro será liberado para todos os trabalhadores que tenham saldo em contas ativas ou inativas no FGTS

Os brasileiros com direito ao FGTS (Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço) e que querem saber sobre o saque extraordinário FGTS 2022 e como sacar a quantia de R$ 1.000 que serão liberados pelo Governo Federal, devem primeiro fazer a consulta do valor disponível.

Isso será possível a partir do dia 8 de abril, via aplicativo FGTS ou através do site fgts.caixa.gov.br. Após esse procedimento, veja a seguir como fazer o saque extraordinário FGTS 2022.

Como fazer o saque extraordinário FGTS 2022

Para realizar o saque extraordinário FGTS 2022, o usuário precisa acessar o aplicativo Caixa Tem, visto que o FGTS será creditado na conta poupança social digital para quem já possui esse tipo de conta.

O aplicativo está disponível para download gratuito em Android e IOs. Para quem ainda não possui, a Caixa Econômica Federal informou que abrirá uma conta digital em nome do trabalhador de forma automática. Portanto, os trabalhadores que quiserem saber como funciona o saque extraordinário FGTS 2022 e como sacar não precisam fazer a solicitação à Caixa Econômica Federal.

Assim, clique na opção “Entrar no aplicativo” e informe o CPF e a senha cadastrada na plataforma. Depois, clique na opção “saque sem cartão” para informar o valor que deseja resgatar do saque extraordinário FGTS 2022 e como sacar é necessário obter um código que deve ser informado nas casas lotéricas ou em caixas eletrônicos no prazo de uma hora.

Para efetivar o saque extraordinário FGTS 2022 como sacar também tenha em mãos um documento de identificação com foto. Aqueles que preferirem podem ainda indicar uma conta por meio do aplicativo FGTS, que pode ser de qualquer instituição bancária para receber os valores e, depois, fazer o saque extraordinário FGTS 2022.

Assim, acesse o aplicativo FGTS e busque pela opção “meus saques” e clique em “cadastrar conta bancária”. Informe os dados da conta e aperte o botão “avançar” para confirmar essa opção para o saque extraordinário FGTS 2022 e sacar a quantia disponível como de costume, utilizando o cartão disponibilizado pela referida instituição financeira escolhida.

Quando o governo vai liberar o FGTS em 2022?

O saque extraordinário FGTS 2022 vai liberar quantias das contas ativas ou inativas cujo valor é de até R$ 1 mil. Esse dinheiro estará disponível de acordo com o calendário definido pela Caixa Econômica Federal para saque extraordinário FGTS 2022 como sacar conforme o mês de aniversário de cada trabalhador.

Assim, os primeiros a utilizar o dinheiro serão os nascidos em janeiro, a partir de 20 de abril. Os depósitos se estendem até o dia 15 de junho e podem ser movimentadas imediatamente a partir do depósito feito nas contas. Confira como ficou todas as datas do saque extraordinário FGTS 2022 e quando sacar:

Nascidos em janeiro: 20 de abril;

Nascidos em fevereiro: 30 de abril;

Nascidos em março: 04 de maio;

Nascidos em abril: 11 de maio;

Nascidos em maio: 14 de maio;

Nascidos em junho: 18 de maio;

Nascidos em julho: 21 de maio;

Nascidos em agosto: 25 de maio;

Nascidos em setembro: 28 de maio;

Nascidos em outubro: 01 de junho;

Nascidos em novembro: 08 de junho;

Nascidos em dezembro: 15 de junho.

A partir do crédito dos valores, é possível fazer o saque extraordinário FGTS 2022, além de pagar boletos e contas, bem como, utilizar o cartão de débito virtual para pagamento tanto em lojas quanto em sites. O valor também poderá ser transferido para outras contas bancárias, por meio de Pix, por exemplo. Quem perder as datas poderá fazer o saque extraordinário FGTS 2022 até 15 de dezembro.

Não quero sacar o FGTS extraordinário, o que fazer?

O saque extraordinário FGTS 2022 e como sacar é opcional, sendo assim, o trabalhador pode informar à Caixa Econômica Federal que não deseja receber o dinheiro. Isso pode ser feito por meio do aplicativo FGTS até o dia 10 de novembro.

Outra opção é ir até uma das agências para informar que não quer receber o crédito na conta para fazer o saque extraordinário FGTS 2022 que está disponível. Se quando o trabalhador decidir isso e o dinheiro já estiver na conta poupança social digital, basta não mexer na quantia que foi liberada até o dia 15 de dezembro de 2022 para que o dinheiro retorne para a conta do FGTS.

Neste caso, o valor será corrigido e ficará disponível na conta do Fundo de Garantia, de onde poderá ser sacado em outras situações que estão previstas em lei, como em caso de demissão sem justa causa, aquisição da casa própria ou em caso de doença grave.

