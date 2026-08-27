Caixa Tem está fora do ar: como consultar o pagamento do Bolsa Família sem acessar o app?

Caixa Tem está fora do ar: como consultar o pagamento do Bolsa Família sem acessar o app?

O Caixa Tem apresenta instabilidade nesta quinta-feira (27), com relatos de usuários que enfrentam dificuldades para fazer login, carregar informações e acessar as contas. O problema ocorre em meio ao calendário de pagamentos do Bolsa Família e aumenta a preocupação de beneficiários que querem saber se a parcela já foi depositada.

Enquanto o aplicativo não funciona normalmente, há alternativas oficiais para consultar a situação do benefício. A própria Caixa orienta que o beneficiário pode verificar a disponibilidade do Bolsa Família pelo aplicativo Bolsa Família ou pelo telefone de atendimento.

Como consultar o Bolsa Família sem acessar o Caixa Tem?

Uma das principais alternativas é utilizar o aplicativo Bolsa Família, da Caixa. A ferramenta permite consultar a situação do benefício, as últimas parcelas disponibilizadas e o calendário de pagamentos.

O aplicativo está disponível para celulares Android e iPhone. Na hora de instalar, é recomendado verificar se o desenvolvedor indicado é a Caixa Econômica Federal.

Outra opção é consultar a situação do pagamento pelo telefone. Segundo a Caixa, quem quiser verificar se o Bolsa Família está disponível para saque pode ligar para o Atendimento CAIXA ao Cidadão, pelo telefone 111.

No atendimento, o beneficiário deve:

Ligar para 111;

Digitar a opção 1;

Em seguida, selecionar a opção 3;

Informar o NIS ou CPF, conforme solicitado.

A Caixa informa que esse canal permite consultar a disponibilidade do benefício para saque.

Aplicativo Bolsa Família mostra se o pagamento foi liberado

O aplicativo oficial do Bolsa Família é outra alternativa para quem não consegue entrar no Caixa Tem. De acordo com a Caixa, o serviço permite consultar a situação do benefício, o valor e as últimas parcelas disponibilizadas, além do calendário de pagamentos.

Assim, a dificuldade de acesso ao app não significa, por si só, que o pagamento do Bolsa Família deixou de ser realizado. A consulta deve ser feita pelos canais oficiais disponíveis.

Até o momento das informações consultadas, a Caixa não havia informado oficialmente a causa da instabilidade nem uma previsão para a normalização do aplicativo. Por isso, quem precisa apenas confirmar se o Bolsa Família foi liberado pode recorrer ao aplicativo Bolsa Família ou ao telefone 111, sem depender exclusivamente do Caixa Tem.

Onde sacar o Bolsa Família?

A Caixa informa que o benefício pode ser sacado em caixas eletrônicos da Caixa, correspondentes Caixa Aqui e casas lotéricas, de acordo com as condições de acesso ao benefício.

Para quem não está com o cartão, a forma de saque pode depender de onde o benefício foi creditado. A Caixa orienta que, quando o valor está em uma Conta Poupança Social Digital, o saque sem cartão pode utilizar um código gerado pelo Caixa Tem; em outras situações, o beneficiário pode procurar uma agência com documento oficial de identificação.

Importante: a instabilidade do aplicativo não altera automaticamente o calendário oficial do Bolsa Família. O pagamento continua seguindo as datas definidas pelo MDS conforme o NIS de cada beneficiário.