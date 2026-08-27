Caixa Tem não entra? Veja o que fazer quando o aplicativo apresenta problemas

Por que o Caixa Tem não está entrando e o que fazer

Por que o Caixa Tem não está entrando e o que fazer

Clientes da Caixa Econômica Federal relatam dificuldades para acessar o aplicativo Caixa Tem nesta quinta-feira (27). Os principais problemas aparecem no momento do login, quando o usuário informa o CPF, mas não consegue avançar para a conta.

Segundo o Downdetector, plataforma que reúne reclamações sobre serviços digitais, os registros de falhas começaram a aumentar pela manhã. Às 7h12, havia 1.049 notificações de usuários. Entre as reclamações, estão relatos de pessoas que não conseguem entrar no aplicativo e também de clientes que encontram dificuldades para realizar operações. A instabilidade pode afetar serviços como consulta de saldo, pagamentos, transferências e Pix.

Caixa Tem está fora do ar?

Os relatos indicam uma possível instabilidade no aplicativo, mas isso não significa que todos os usuários estejam enfrentando o mesmo problema. Em situações como essa, a falha pode estar nos sistemas da Caixa, e não no celular do cliente. Por isso, antes de apagar o aplicativo ou alterar configurações do aparelho, vale verificar se outras pessoas também estão relatando dificuldades. O Downdetector é uma das plataformas que podem ajudar a identificar esse tipo de instabilidade.

Se o problema for geral, o mais indicado é aguardar a normalização do serviço e tentar novamente mais tarde.

O que fazer se o Caixa Tem não abrir?

Se apenas o seu celular estiver apresentando problemas, algumas medidas simples podem ajudar:

1 – Feche e abra o aplicativo: No Android, acesse as configurações do celular, entre em “Aplicativos”, procure o Caixa Tem e selecione “Forçar parada”. Depois, abra o aplicativo novamente. No iPhone, feche o Caixa Tem pela tela de aplicativos recentes e tente acessá-lo outra vez.

2 – Limpe o cache: no Android, vá até “Configurações”, depois “Aplicativos” e procure o Caixa Tem. Entre em “Armazenamento” e escolha “Limpar cache”. Esse procedimento pode ajudar quando o aplicativo apresenta lentidão ou falhas para abrir.

3 – Atualize o Caixa Tem: Verifique na Play Store, no Android, ou na App Store, no iPhone, se existe uma nova versão disponível. Manter o aplicativo atualizado pode corrigir erros e problemas de funcionamento.

4 – Confira a internet: Teste a conexão do celular. Se estiver usando Wi-Fi, tente acessar o Caixa Tem pelos dados móveis ou conectar o aparelho a outra rede.

5 – Tente novamente mais tarde: Se o aplicativo estiver apresentando instabilidade para vários clientes, não há uma configuração no celular capaz de resolver o problema. Nesse caso, o melhor é esperar a Caixa normalizar o serviço

6 – Reinstalar o Caixa Tem resolve? Reinstalar o aplicativo pode ser uma alternativa quando outras tentativas não funcionarem. No entanto, essa deve ser uma das últimas opções, principalmente se você precisa fazer uma transferência ou outro serviço com urgência. Ao instalar o aplicativo novamente, pode ser necessário realizar novamente etapas de autenticação e acesso à conta.

Se nenhuma das alternativas funcionar, o cliente pode procurar os canais oficiais de atendimento da Caixa para verificar se existe algum bloqueio ou problema específico na conta.